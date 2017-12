DA REDAÇÃO



A Secretaria Municipal de Saúde por meio de mutirões de cirurgiu conseguiu tirar cerca de 90% dos 170 pacientes dos corredores do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

A ação faz parte do decreto publicado no mês passado, que instaurou a criação do Comitê de Crise, e que estudou a melhor maneira de realizar a contrarreferência dos pacientes que se encontravam nos corredores, à espera de cirurgias eletivas.

De acordo com a secretária adjunta de saúde do município, Dúbia Campos, os pacientes passaram por triagem de forma segura e mantendo a integridade física do paciente.

"Para isso contratamos sete médicos triagistas e duas assistentes sociais, que fizeram a classificação de risco de todos os pacientes do PS, juntamente com as enfermeiras da equipe. Com o trabalho de classificação de risco concluído, e a ajuda de dois profissionais da Central de Regulação, passamos a fazer as contrarreferências”, explicou Dúbia.

Segundo a diretora técnica de gestão do PS, Zamara Ribeiro, nos últimos seis dias 25 pacientes clínicos (15% do total de pacientes que se encontravam hospitalizados no corredor) foram desospitalizados e voltaram para suas residências, onde continuarão tomando a medicação prescrita e darão continuidade aos seus tratamentos na unidade de saúde mais próxima de sua residência.

Os pacientes ortopédicos com indicação de cirurgia foram desospitalizados já com os exames pré operatórios realizados e as cirurgias agendadas, somando um total de 51 pacientes (mais 30% do total).

Outros 51 pacientes (30% do total) tiveram alta do Pronto Socorro e não têm mais necessidade de voltar para o hospital. Muitas destas pessoas voltaram para seus municípios de origem. E 25 pacientes (15% do total) foram transferidos para outros hospitais, como o São Benedito e os filantrópicos, que dão apoio ao PS.

Entre os pacientes que ainda permanecem hospitalizados, Zamara ressalta que são pacientes da cirurgia geral e vascular que ainda aguardam a realização de exames, como CPRE, colonoscopia e ressonância.

“Não estamos preocupados somente em resolver a superlotação dos nossos corredores, estamos preocupados em resolver o problema de saúde do usuário que ali se encontra”, complementa.

A secretária municipal de Saúde, Elizeth Araújo comemora o resultado positivo. “Estamos extremamente felizes, pois há muitos anos temos visto centenas de pessoas nos corredores do PS e essa situação parecia que nunca iria mudar. Felizmente o grande empenho da nossa equipe possibilitou a retirada de quase todas as pessoas que não estavam acomodadas de maneira adequada, esperando por cirurgias. É importante ressaltar que todas elas passaram pela classificação de risco e as que não são casos de urgência e emergência retornaram para suas unidades ou municípios de origem, mas já com o agendamento da cirurgia no Pronto Socorro”, frisa.

O prefeito Emanuel Pinheiro destaca que neste momento de festas de fim de ano é um alento, tanto para o paciente, quanto para suas famílias. “Estou muito feliz com o trabalho realizado no PS, que possibilitou que muitas pessoas voltassem às suas casas e passassem as festas de fim de ano em família. Nosso objetivo, desde o começo desta gestão é levar à toda a população um serviço de saúde humanizado, de qualidade, por isso decidimos fazer o Decreto e, principalmente, cumpri-lo. Ainda falta muita coisa para melhorarmos na saúde pública de Cuiabá, mas estamos trabalhando incessantemente para isso e no próximo ano este trabalho continuará sempre visando o melhor para a nossa população”, conclui Emanuel Pinheiro.