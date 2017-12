Acidente com motocicleta e micro-ônibus aconteceu no bairro Doutor Fábio 2, em Cuiabá

Um rapaz de 22 anos – ainda sem identificação – morreu, na manhã desta terça-feira (26), após ser atropelado por um micro-ônibus, no bairro Doutor Fábio 2, em Cuiabá.

Segundo a Polícia Militar, a vítima conduzia uma motocicleta na Avenida Fortaleza, quando teria perdido o controle da direção, caiu e o veículo de transporte coletivo passou por cima dele.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local do acidente e constatou a morte do jovem.

Testemunhas contaram à PM que o motociclista acabara de deixar o filho na casa da sogra, quando aconteceu o acidente.

Segundo as informações, ele estaria indo para o trabalho.

Apesar do relato dos populares, o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran).