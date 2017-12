As duas unidades de atendimento do banco de sangue público de Mato Grosso, o MT Hemocentro, estarão abertas nesta última semana do ano de 2017. A população interessada poderá fazer esse gesto de solidariedade e doar sangue nos dias 26, 27 e 28 de dezembro, das 07h às 17h, e no dia 29 de dezembro das 07 às 12h30.

A sede do MT Hemocentro fica localizada na Rua 13 de Junho, 1055, bairro do Porto em Cuiabá, telefone (65) 3623-0044 ramal 220/221. A outra unidade de coleta fica no Pronto Socorro Municipal, na Rua General Vale, 182, bairro Bandeirantes.

Até o dia 30 de novembro de 2017, de acordo com dados da Gerência Ambulatorial e Transfusional e do Hemoprod, o MT Hemocentro realizou 5.570 atendimentos médicos, 19.712 candidatos à doação de sangue, sendo coletadas 14.531 bolsas de sangue e realizadas 1.050 transfusões de hemocomponentes. Também foram recebidas 415 coletas de hemocomponentes por aférese (plaquetas/hemácias duplas), até o dia 21 de dezembro, totalizando 21.566 atendimentos.

Segundo informação da diretora Geral do MT Hemocentro, Silvana Salomão os pacientes atendidos são de toda a Rede, pois os municípios do interior do Estado agendam pelo SISREG (via Central de Regulação) a consulta dos pacientes em Cuiabá, o Hemocentro é o coordenador e referência em Hematologia e Hemoterapia em Mato Grosso.

Além dos atendimentos aos pacientes hematológicos, o MT-Hemocentro atende a demanda sanguínea do Pronto Socorro de Cuiabá, Pronto Socorro de Várzea Grande, Hospital Universitário Júlio Muller, Hospital São Benedito e Hospital Metropolitano, sendo suporte também para as 16 Unidades de Coleta e Transfusão distribuídas na Hemorrede Estadual.