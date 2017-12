DA REDAÇÃO



O gigantesco volume de lixo produzido na capital está sendo reduzido, graças ao trabalho de coleta seletiva, implantada durante o ano em parceria com as cooperativas de catadores e a Prefeitura de Cuiabá. Ao todo, 22 bairros estão fechando 2017 com o processo de implantação da coleta seletiva em andamento.

O prefeito Emanuel Pinheiro enfatizou a importância da implementação da coleta seletiva não só por envolver questões ambientais, mas também por estar relacionada à saúde, bem estar da população e o desenvolvimento sustentável que por consequência é um instrumento impulsionador para a economia social.

"É fundamental a participação da gestão, junto com a população para a eficiência da coleta seletiva do lixo, é uma ação simples, que aos poucos vai se tornando rotineira nos lares cuiabanos, beneficiando toda a comunidade e o nosso meio ambiente. A Prefeitura de Cuiabá, tem trabalhado diuturnamente a fim de promovermos uma mudança significativa e assim poderemos ter bons ‘frutos’ amanhã", disse.

As ações são coordenadas pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e começa com a elaboração de um projeto que determina todas as áreas residenciais e comerciais para atuação das equipes de catadores. No inicio de um processo de coleta seletiva é preciso avaliar, quantitativamente e qualitativamente, o perfil dos resíduos sólidos gerados em determinada localidade, a fim de estruturar melhor o processo de coleta, que em conjunto com os presidentes dos bairros é feito todo o plano de ação.

Todo o trabalho de destinação correta do lixo depende também muito do empenho das pessoas para a realização da triagem, que determinará os tipos de lixo. No caso da coleta seletiva, o lixo seco, aquele que pode ser reciclado, consite em papel, plásticos, metais e vidros.

Antes de implantar a coleta seletiva dentro de um bairro, a secretaria faz todo o trabalho de orientação. As educadoras ambientais percorrem as casas, distribuindo panfletos, divulgando a ação, dando dicas e aconselhando as pessoas a praticar o hábito sustentável. O trabalho final é de recolhimento, realizado pelos catadores de quatro cooperativas parceiras do município. Na maioria dos bairros o trabalho de coleta vem sendo realizado intercalado com a coleta de lixo.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, a aceitação tem sido muito boa, principalmente nos condominios residenciais.

“A coleta seletiva é uma alternativa de baixo custo para o município, temos uma parceria com as cooperativas de catadores, disponibilizamos caminhões para auxiliar na retirada e ajudamos em todo o trabalho de divulgação e orientação. A realização deste trabalho é de suma importância para a secretaria e paralelo à isso existe um conceito que queremos implantar, a população precisa abraçar a causa, pois os maiores beneficiados com isso é o meio ambiente e a saúde da população”, afirma o secretário.

Além disso, a reciclagem implica na redução significativa dos níveis de poluição ambiental e do desperdício de recursos naturais, através da economia de energia e matérias-primas. Além de contribuir positivamente para a imagem do governo e da cidade, a coleta seletiva exige um exercício de cidadania, no qual os cidadãos assumem um papel ativo em relação à administração da cidade.

Confira aqui a lista dos bairros que já estão em fase de implantação da coleta seletiva:

· Ribeirão da Ponte;

· Parque Amperco;

· Bairro Verdão;

· Santa Rosa

· Novo Colorado

· CPA I;

· Morada do Ouro I;

· Morada do Ouro II;

· Residencial Santorini

· Jd.California

· Bosque da Saúde

· Res. São Carlos

· Tijucal

· São Francisco

· Pedra 90

· Jardim dos Ipês

· Parque Geórgia

· Jardim Gramado

· Coophema

· Duque de Caxias I e II

· Terra Nova

· Residencial São Carlos

· Jardim das Américas

· Residencial Paiaguas