A campanha Natal Sem Fome da primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, realizou uma ação especial, na véspera de Natal (24.12), com a distribuição de mais de 500 ceias para pessoas em situação de rua e em albergues da Prefeitura de Cuiabá.

“Fechamos com chave de ouro a campanha com esse gesto simbólico. Todos os anos diversas pessoas fazem boas ações na véspera de Natal e nos inspiramos nelas, embalados pelo grande sucesso da campanha, para oferecer mais do que a ceia, oferecer nosso espírito de solidariedade, de amor e de fraternidade”, explicou Márcia.

A equipe da campanha e a primeira-dama percorreram seis pontos da capital, estratégicos e específicos, de acordo com o planejamento. Os locais foram a região do Morro da Luz e as praças do Porto e Ipiranga.

Segundo a pasta de Assistência Social do município, pouco mais de 500 pessoas vivem em situação de rua mesmo com a atuação do município e da assistência e o suporte dos três albergues municipais, dois sob administração direta e um conveniado.

“Essas pessoas são as que mais sofrem com a falta de amor e de bons gestos, então fizemos questão de ir pessoalmente, ter esse contato com elas para oferecer nossa atenção, carinho e solidariedade. Levar a ceia de Natal é importante para mostrar nosso espírito cristão e dar mais esperanças para as pessoas”, disse a primeira-dama.

Os dois albergues (Miraglia e Porto) visitados pela equipe do Natal Sem Fome registraram, na ocasião, em torno de 100 pessoas albergadas. “Ela procurou tocar o coração dessas pessoas em vulnerabilidade social com um simples, porém um grande gesto. A primeira-dama está de parabéns”, comentou Rosano Celso de Almeida, diretor do Albergue da região do Porto.

Além, dos pontos planejados, a equipe, de última hora, se direcionou ao Pronto-Socorro da capital onde inúmeras pessoas aguardam parentes, amigos e familiares que permaneciam nos leitos da unidade central de saúde.

A ação especial também irá fazer o mesmo trabalho no final de semana do Ano Novo. As mesmas 500 ceias com complementos de refrigerantes e doces serão destinados ao mesmo público. Ao todo, o trabalho destinará mais de 1 mil ceias a pessoas em extrema vulnerabilidade social.

Natal Sem Fome

A campanha de doação de alimentos, encabeçada pela primeira-dama Márcia Pinheiro, conseguiu angariar o montante de 300 mil kg de alimentos, cerca de 15 mil cestas.

Empresários, funcionários públicos, sociedade civil organizada, população em geral e tantos outros segmentos contribuíram para a maior ação social filantrópica de doação de alimentos da história de Cuiabá.

“Meu muito obrigado a todos que fizeram dessa campanha a maior da história da capital. Espero que no próximo ano nós consigamos angaria menos alimentos, pois isso significará menos pessoas em situação de vulnerabilidade social porque queremos uma Cuiabá de oportunidades”, finalizou.