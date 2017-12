BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

Os moradores da região da Estrada do Moinho, em Cuiabá, estão revoltados com a possibilidade da instalação de uma nova sede do Instituto Médio Legal (IML) no Bairro Parque Universitário.

O projeto foi apresentado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) há cerca de duas semanas e chegou a ser debatido na Câmara de Vereadores. Ele prevê a instalação em um imóvel que está sendo erguido por um proprietário particular.

Com a descoberta da transferência do IML, no início deste mês, os moradores de seis bairros da região criaram a "Associação Movimento: IML Aqui na Região do Moinho Não", que busca mobilizar mais moradores contra a construção da unidade.

O movimento está promovendo um abaixo-assinado, que já conta com mais de 700 adeptos e será entregue ao Ministério Público Estadual. Segundo Antônio Bezerra, que mora no bairro desde 1989, até vereadores já assinaram o documento.

Os moradores também espalharam diversas faixas ao longo da Estrada do Moinho e nos bairros do entorno. Ao todo, são mais de 10 faixas.

Juliene Rocha, de 35 anos, mora no Parque Universitário há sete e se mostrou inconformada com o IML em frente à sua casa.

“A gente descobriu por acaso. Aqui é uma região residencial, acabou de ser construída uma praça para convivência. Aqui do lado há pistas de caminhada, academia ao ar livre. O IML não tem nada a ver com esse contexto”.

Apesar disso, a moradora revelou que a principal preocupação de todos é com os impactos ambientais que um IML pode causar. “Atrás desses condomínios há uma Área de Preservação Permanente, o lençol freático é o mesmo e também tem uma nascente nessa área verde. Realmente há a possibilidade de contaminação”, afirmou Juliene.

O movimento chegou a consultar especialistas em microbiologia e água para analisar as possíveis contaminações.

“Aqui na região há muito poço artesiano por conta da falta de água e a gente está com medo de contaminar. A rede de esgoto é falha e ela contamina com coliformes fecais. O especialista nos explicou que a rede de esgoto vaza e essas bactérias fogem para o solo e lençol freático, chegando nos poços artesianos. Se o nosso esgoto chega nos poços artesianos, por que o esgoto do IML não vai chegar?”, questionou a moradora.

A utilização de produtos químicos para a limpeza do IML também está sendo discutida pelo movimento. Eles acreditam que a possibilidade de contaminação por causa desses produtos é iminente.

“Eles [a direção da Politec] falam que 90% do ar será filtrado, não vai sair da contaminação. Mas 10% vai e 10% ainda é muito”, enfatizou Juliene.

Alair Ribeiro/MidiaNews Juliene Rocha se diz preocupada com a instalação do IML em frente à sua casa

Outro ponto levantado pelos moradores é o trânsito, que vai se intensificar, e a dificuldade de acesso. “O fluxo de pessoas também vai aumentar. Embora haja ônibus, o acesso não é facilitado”.

O prédio onde está sendo instalado o IML era para ser uma praça de alimentação, conforme os moradores. Porém a obra foi embargada pela Prefeitura por conter irregularidades. O movimento está indagando a continuidade da construção em um local indevido.

"Nenhum documento foi divulgado. Está tudo sendo feito de qualquer jeito, às escondidas", frisou Antônio Bezerra.

A associação também está questionando o valor que será gasto com aluguel do imóvel, que está estimado em R$ 80 mil por mês, segundo os membros. “Realmente esse valor é viável? Esse valor dá para construir uma nova sede que vai ficar para sempre. É muito dinheiro”, rebateu Juliene.

A moradora disse que se sentiu lesada porque a comunidade não foi consultada. “Também não houve um estudo do impacto ambiental e social dessa região. A população não foi consultada. Não houve uma audiência pública, não houve um estudo”.

O outro lado

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), por meio de nota, negou as acusações dos moradores.

Segundo a Sesp, o local foi pensado na mobilidade urbana para a população que necessita dos serviços da unidade.

A Secretaria alegou que as novas instalações atendem a todas as exigências legais para funcionamento do IML e que realizaram todos os estudos no local.

Além disso, a nota também informou que não haverá mau cheiro, pois o IML contará com um equipamento para foto-oxidação, que retira todo o odor.

Já a Politec informou à reportagem que desconhece qualquer embargo na obra que está sendo executada pelo proprietário do local.

Em relação ao valor pago pelo aluguel, a Politec relatou que está na média do mercado, que gira em torno de R$ 26 por metro quadrado.