THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

Faltando poucos dias para a virada do ano, encontrar a opção ideal de festa de Réveillon nem sempre é fácil.

O MidiaNews preparou uma lista com dicas para diferentes bolsos e estilos.



A relação inclui opções em Cuiabá, que vão desde eventos gratuitos a outros, com preços entre R$ 50 a R$ 350.

Há também opções em Chapada dos Guimarães (67 km ao Norte da Capital), cidade conhecida por ser um dos pontos turísticos escolhidos por muitos mato-grossenses para celebrar a chegada do novo ano.

Conheça as alternativas de lugares para curtir a virada do ano:

Réveillon da Orla do Porto

A Prefeitura de Cuiabá organiza uma grande festa de Réveillon na Orla do Porto.

O evento gratuito terá início no sábado (30), às 20h, com shows de DJ Cleyton 7, MC Dentinho, Karol & Karoline, Banda Mix MT e Guga Cunha.

Já no domingo (31), haverá show nacional com Anselmo & Rafael e Felipe Araújo.

A contagem da virada do ano será feita pelo prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) e haverá uma queima de fogos de 16 minutos.

Réveillon na Chapada

Reprodução O cantor Felipe Araújo se apresentará na Orla do Porto

A Prefeitura de Chapada dos Guimarães realizará, no domingo (31), uma festa de Réveillon na Praça Dom Wunibaldo, a principal da cidade, em frente à Igreja Santana do Sacramento.

O evento terá início às 22h e será gratuito.

O agito da noite ficará por conta da banda Bem Brasil.

Réveillon Be Happy

O "Réveillon Be Happy" também é uma das alternativas para aproveitar a virada de ano, na Capital.

O evento acontecerá no Cenarium Rural, a partir das 21h, e terá open food e open bar.

A festa contará com dois espaços de show para o público: o “Palco Principal” e o “Espaço Lounge”.

No Palco Principal, as atrações são: DJ Karine Bueno, Sander & Fellipe, Mestre Munir, Banda Bis e DJ Leandro Becker.

Já no Espaço Lounge, a animação ficará por conta dos DJs Charles Pitter, Remicio Nogis, Vagner Savion e Patrike Noro.

O ingresso individual custa R$ 180 (inteira) e R$ 140 (meia).

Também estão sendo vendidas mesas para 10 pessoas, no valor de R$ 2,5 mil.

Para mais informações sobre o evento, acesse: www.casadefestas.net.

Réveillon Musiva

A virada de ano também poderá ser celebrada no "Réveillon Musiva", na Musiva, que terá a participação da dupla sertaneja Bruninho & David.

O cantor Loubet também irá agitar a noite.

A abertura do local será às 22h. Haverá open bar de salgados e caldos, open food de espumante e queima de fogos.

O ingresso individual custa R$ 320 (inteira) e R$ 160 (meia). O camarote, para 10 pessoas, custa R$ 3 mil.

Para mais informações sobre o evento, acesse: www.casadefestas.net

Uruguayo Parrilla

O restaurante Uruguayo Parrila, em Cuiabá, também estará aberto ao público, durante a virada de ano.

De acordo com a direção do local, haverá open food, com direito a mesa de frios e frutas da estação, jantar e sobremesa.

O restaurante também vai oferecer open bar de Chopp Brahma e uma garrafa de espumante francês Comte Bailly Brut para cada dois convites.

A festa pela chegada do novo ano ainda terá a apresentação da cantora Lorena Ly.

A entrada individual custa R$ 340. Crianças até 12 anos não pagam. Mais informações, pelo número: (65) 2129-2660.

Getúlio Grill

A virada de ano também poderá ser celebrada no Getúlio Grill, em Cuiabá.

De acordo com a direção do local, haverá open food, com direito a mesas de frios, jantar e sobremesas.

A festa contará com bandas e DJs. O local, porém, não divulgou as atrações que irão participar do evento.

A entrada individual custa R$ 170 para área externa e R$ 190 para área interna. As bebidas não estão inclusas.

Mais informações, pelo telefone (65) 3624-9992.

Réveillon do Gerônimo

Em comemoração à chegada de 2018, o Gerônimo West Music organiza o evento "Réveillon Open Bar", que acontecerá no dia 31, a partir das 22h.

A festa terá a presença do DJ Tomate, Pricilla & Ricardo, Jorge & Miguel, Denner & Rhuan e DJ Everton Detona.

A entrada custa R$ 50 para a pista e R$ 80 para a área vip.

Mais informações: www.geronimowestmusic.com.br

Réveillon 2018 na Assof

Os grupos Sedusamba e Fissura, a dupla Sarah & Lívia e o DJ Everton Detona vão animar a noite da virada, na Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar de MT, na Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, na Capital.

A festa contará com open food de arroz branco e a grega, lagarto ao molho madeira, pernil suíno, farofa de alho e salada tropical, além de open bar de cerveja brahma, refrigerante e água.

Quem curtir o Réveillon no local também poderá conferir uma queima de fogos.

Os ingressos custam R$ 110 (inteira) e R$ 100 (meia).



Chapada Boutique Réveillon

MidiaNews A cantora Lorena Ly se apresentará no Uruguayo Parrilla

Na noite de 31 de dezembro, também acontecerá o Chapada Boutique Réveillon 2018, no Villa Gina Defanti, em Chapada dos Guimarães. O evento terá início às 23h e terminará às 6h.

A animação ficará por conta de Henrique Maluf, Serrado Groove e os DJs Gilmar Deniz e Tiago Faisão.

O evento contará com um banquete extenso, incluindo petiscos, entrada, ceia, sobremesa e café da manhã.

Também haverá open bar com água, cerveja, refrigerante e espumante.

O ingresso individual custa R$ 250.

Para mais informações sobre o evento, acesse: www.casadefestas.net