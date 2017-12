DA REDAÇÃO



O Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande retomou nesta terça-feira(26), a execução dos exames de alta complexidade de tomografia e ultrassonografia para os casos de urgência e emergência.

A prefeita Lucimar Campos (DEM) acompanhada pelo secretário de Saúde, Diógenes Marcondes e pelo Diretor do Hospital e Pronto Socorro, Nei Provenzano, presenciaram a execução dos primeiros exames.

“Queremos e vamos retomar a normalidade nos atendimentos e nos exames de nosso Hospital e Pronto-Socorro”, disse a prefeita Lucimar Sacre de Campos que aproveitou para fiscalizar as obras da Unidade de Tratamento Intensivo - UTI neonatal e infantil, que será entregue nos primeiros meses de 2018.

A prefeita voltou a cobrar celeridade e determinação da empreiteira responsável pelas obras do Hospital e Pronto-Socorro Municipal que desde o segundo semestre de 2015 se encontra em obras, executadas por etapas e alas para atender a toda a estrutura hospitalar que não foi nenhum dia paralisado mesmo funcionando com dificuldades por causa das obras de reforma, melhoria e novos equipamentos.

Segundo o secretário de Saúde, Diógenes Marcondes, após a suspensão dos exames de tomografia e ultrassonografia decorrentes da falta de cumprimento por parte da empresa que se encontrava instalada no Hospital e Pronto-Socorro de Várzea Grande, um novo contrato emergencial foi realizado até que a nova licitação esteja pronta para atender as demandas que são de urgência e emergência, ou seja, não servem para os exames eletivos, aqueles decorrentes de consultas e tratamento que não exigem resposta imediata.

“Os exames feitos por classificação de urgência e emergência terão seus resultados e os laudos de avaliação prontos em até duas horas, para que as decisões médicas sejam tomadas em cima de resultados de exames que estão entre os mais modernos e eficientes da atualidade”, explicou Diógenes Marcondes.

Para o diretor do Hospital e Pronto-Socorro, Nei Provenzano, paulatinamente as obras e ações implementadas vão melhorando a situação da unidade e ampliando os atendimentos, colhendo assim resultados positivos.

“Todo investimento feito foi extremamente positivo para a própria instituição, mas muito mais para a população que necessita do Sistema Único de Saúde - SUS e portas aberta 24 horas por dia como acontece com o Hospital e Pronto- Socorro e a UPA IPASE, as duas unidades de Várzea Grande que juntamente com outras 35 unidades atendem gratuitamente a todos que os procuram”, disse o diretor.