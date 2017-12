DA ASSESSORIA



O Hospital Santa Rosa recebeu, neste mês de dezembro, da Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) Analytics, uma nova certificação internacional.

Trata-se da conquista do Nível 6, ainda na primeira fase da avaliação, da EMR Adoption Model (EMRAM) – uma metodologia para a avaliação do progresso e do impacto dos sistemas de prontuários médicos eletrônicos pelos hospitais credenciados pela instituição.



A certificação representa uma grande conquista na aplicação da Tecnologia da Informação (TI) em ambiente hospitalar em Mato Grosso, pois atesta que a instituição possui, por exemplo, um sistema completo de suporte à decisão clínica e um circuito fechado de gerenciamento das medicações – ou seja, que a segurança ao paciente é aplicada de maneira rigorosa e eficaz com apoio da TI.



De acordo com a gerente executiva do Santa Rosa, Karina Sartori, esse reconhecimento faz parte de uma série de ações que a instituição vem desenvolvendo dentro de sua estratégia de inovação.



"Apesar de iniciarmos o processo para a certificação há cerca de um ano, o Santa Rosa já instituiu um Plano Diretor em TI, com investimentos em sua infraestrutura, há três anos. Isto, para ganharmos eficiência operacional, melhorar a qualidade assistencial e fortalecer a segurança do paciente. A ideia é aperfeiçoar também a 'Experiência do Atendimento' ao otimizar a eficiência operacional e melhorar tanto a qualidade do cuidado quanto a satisfação do paciente", destaca.



Karina complementa que entre os avanços alcançados pelo hospital em relação ao uso da TI para apoio da atenção à saúde constam "a utilização do sistema PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente), o processo de checagem a beira do leito e a dispensação de medicamentos via Palms, além da implementação de códigos de barras para identificação do paciente e dos medicamentos a serem administrados – o que garante um alto nível de segurança".



DESAFIOS SUPERADOS

Ao todo, a metodologia apresenta oito níveis (de zero a sete), com o objetivo de implementar as aplicações de TI para as configurações dos cuidados hospitalares. Para alcançar o Nível 6, foram avaliadas a utilização de prontuários médicos quase completamente automatizados (digitais) e a melhoria dos processos de prestação de cuidados por meio de dados, entre outros.



Da mesma forma, analisou-se o fornecimento de dados às principais partes interessadas – como contribuintes, governos, médicos, consumidores e colaboradores – para apoiar os ambientes de prontuários eletrônicos da saúde e incentivar as trocas de informações.



O Santa Rosa passará por uma segunda avaliação, prevista para até 2019, em prol da manutenção do selo. “Nosso objetivo agora é alcançar o Nível 7 [máximo], com a adoção completa do prontuário eletrônico”, pondera Karina.



ACREDITAÇÃO

Ao completar 20 anos, o Santa Rosa é o único hospital de Mato Grosso certificado pela Acreditação Canadense, nível Diamond – uma das principais certificações de qualidade em saúde no mundo. A instituição também é certificada em Excelência, Nível III, pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).