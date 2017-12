DA REDAÇÃO



O secretário de Estado das Cidades e deputado licenciado, Wilson Santos (PSDB), assegurou a homenagem ao professor Lenine de Campos Póvoas, que nominará o complexo viário do Santa Rosa, na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá, que está em fase de finalização. A garantia foi dada em um vídeo gravado durante visita às obras do local.

A gravação foi realizada para colocar fim em boatos que circulam em diversas mídias sociais sobre a mudança do nome da Trincheira Santa Rosa, conforme explicou o titular da pasta.

“Não vai mudar nome, é lei e governador Pedro Taques respeita. E eu como professor de história, já estudei em vários livros do professor Lenine, jamais permitiria que substituíssem o nome”, enfatizou Wilson Santos.

O complexo viário encontra-se com aproximadamente 91% dos serviços executados. A empresa cuiabana Concremax é responsável pela obra de finalização da estrutura, ao custo de R$ 4,99 milhões. A previsão de entrega é março de 2018.

A trincheira em questão tem 520 metros de extensão. A obra tem 2,8 quilômetros, entre a rotatória do Centro de Eventos do Pantanal até a proximidade da Procuradoria Fiscal do Município. Pelo local trafegam entre 13 e 15 mil veículos diariamente, na parte interior da Trincheira.

