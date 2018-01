Fachada do Sex Shop Erótika, o mais antigo de Cuiabá com 26 anos de funcionamento

CÍNTIA BORGES

O Centro Histórico de Cuiabá - onde estão instalados dezenas de lojas, a sede da Prefeitura, bancos e secretarias - também é local em que o mercado de produtos sexuais acontece.

Apenas na Rua Pedro Celestino há dois deles: o autodeclarado maior sex shop em diversidade de produtos do Centro-Oeste, e o mais antigo de Cuiabá, com 26 anos de existência.

A pequena e modesta fachada vermelha, com manequins femininas vestidas com ligeries fetichistas, esconde o gigantesco universo de produtos voltados para a vida sexual do Sex Shop Cuiabá.

Para entrar na loja é preciso acionar uma campainha, ser identificado por um dos atendentes por meio das câmeras e esperar que a porta seja aberta.

A infinidade dos produtos espanta à primeira vista. Vibradores de todos os modelos, materiais e cores, próteses realistas de pênis e vaginas, bonecas infláveis, fantasias para mulheres e homens, cosméticos e uma infinidade de curiosidades são escondidas atrás da porta.

O proprietário do sex shop, William Shmitz, tem o empreendimento há 10 anos. Segundo ele, é o maior do Centro Oeste em número de produtos: 5 mil.

Alair Ribeiro/MidiaNews Fachada do Sex Shop de Cuiabá, um dos maiores do Centro-Oeste

O desejo de abrir o empreendimento veio após fazer uma análise de mercado e ver a necessidade do nicho em Cuiabá. No início era apenas um site. Depois da experiência e de ouvir os consumidores sobre a necessidade de “ver o produto”, ele decidiu abriu uma loja na Avenida Fernando Correa, no Coxipó.

“Eu sempre quis montar meu próprio negócio e vi que o ramo em Cuiabá necessitava disso, pois o mercado estava em crescimento. Hoje somos atacadistas e representantes de algumas marcas. Nós temos muita variedade. Temos 5 mil produtos. Normalmente um sex shop trabalha com 300 produtos diferentes”, compara.

Cícera Maria Oliveira, proprietária do Sex Shop Erótika – o mais antigo de Cuiabá -, trabalha no ramo há 26 anos. Antes, atuava na venda de moveis para decoração, mas sonhava em ter seu próprio negócio.

“Pesquisando sobre o assunto, encontrei em uma revista a propaganda do sex shop. Em Cuiabá não havia loja do segmento, e pensei: ‘É isso que vou fazer’”.

Ela conta que tanto o mercado consumidor quanto os produtos mudaram muito de lá para cá. Antes as pessoas tinham vergonha de entrar e serem vistas na loja, mas foram se abrindo após personagens de novelas e séries divulgarem o mercado.

“O programa Sai de Baixo [da TV Globo] ajudou muito. Porque a personagem Magda [intepretada pela atriz Marisa Orth] ia muito fazer compra no sex shop. E isso abriu o caminho para a compra. Isso ainda foi incentivado pelas entrevistas em programas de televisão e fomentado pelas vendedoras ambulantes em São Paulo”, conta.

Mercado atualizado

Alair Ribeiro/MidiaNews Produtos mais vendidos em sex shop são cosméticos

Atentos ao mercado e a necessidade de seus consumidores, ambos os proprietários alertam sobre a atualização dos produtos.

“Hoje o público é diversificado. Todos os tipos de casais, mulheres e homens de todas as idades, fazem parte do público consumidor dos sex shops. No segmento de sex shop todo dia eles estão mostrando algo diferente. É impossível ver tudo que acontece no mercado, porque sempre tem algo novo. Na época em que comecei era horrível, principalmente os látex [próteses] eram muito ruins”, disse Cicera.

Entre os produtos mais vendidos, estão os cosméticos. “Gel para fazer garganta funda, para sensibilidade anal, para anestesiar boca e corpo, vela que não queima, lubrificantes de vários tipos e sabores. Além dos brinquedos do pompoarismo”, enumera a vendedora do Sex Shop Cuiabá, Nathaly Ferreira.

Os preços, em ambas as lojas, variam muito. Há próteses a partir de R$ 24,90, mas os valores podem chegar até R$ 900 dependendo do materiail com que é feito. Os vibradores variam de R$ 69,90 até R$ 2.500.

Público

Nathaly afirma que os objetos sem formatos realísticos são os que mais saem para casais.

“Muitos homens se sentem inseguros com uma prótese do lado, porque ainda tem certo tipo de preconceito. Eles acham muito grosseiro o formato”

Homens ainda entram aqui sozinhos, mas o público feminino sempre vem acompanhado – ou com o marido ou com amigas. Às vezes, quando querem fazer uma surpresa para o marido, elas vêm sozinhas.

O público masculino não fica muito tempo na loja."Eles vêm, compram e vão embora", diz.

O que mais vende: anestésicos, excitantes femininos e masculino, lubrificante. O preço médio dos lubrificantes é de R$ 25.

Discrição

Alair Ribeiro/MidiaNews Proprietária do sex shop mais antigo de Cuiabá, Cícera Maria Oliveira

A palavra de ordem nos estabelecimentos é: discrição. Quando efetivada a compra por meio de cartão de crédito ou débito, o nome do sex shop não é divulgado no extrato. O nome do estabelecimento também não é impresso na sacola, tampouco nas embalagens enviadas pelos Correios.

“Até o que nós colocamos na vitrine é posto com critério e cuidado. Tem muita gente conservadora ainda, que se preocupa muito com a imagem”, disse Cícera.

Serviço

Sexshop Cuiabá fica na rua Pedro Celestino, 215, ao lado do antigo Cine Bandeirantes.

Funciona de segunda à sexta-feira das 9h às 18h, e aos sábados das 8h às 13h.

Para mais informações (65) 3665-8566 ou 3667-0757 ou no site.

Sexshop Erótika fica na rua Pedro Celestino, 368, ao lado da escadaria da Travessa dos Bandeirantes.

Funciona de segunda à sexta-feira das 9h às 18h, e aos sábados das 8h às 13h.

Para mais informações (65) 3321-6921 ou no site.