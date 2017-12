DA REDAÇÃO



Os servidores da Prefeitura de Cuiabá receberão o último salário referente ao ano de 2017 nesta quinta-feira (28).

Os valores serão depositados nesta quarta-feira (27) e estarão disponíveis para movimentação a partir das 0h do dia seguinte, para profissionais com conta no Banco do Brasil.

Para aqueles que fazem a portabilidade e recebem mediante outra empresa bancária, a partir das 6h.



A folha total de pagamento bruta corresponde a pouco mais de R$59 milhões.

Atualmente, a Prefeitura de Cuiabá possui 18.150 servidores.

O prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) disse que o pagamento antecipado é um compromisso com o equilíbrio fiscal do município, considerando também as festividades de Ano Novo.

Segundo o chefe do Executivo, pensar nas necessidades de toda a população engloba também em investir nos profissionais que servem Cuiabá, "valorizando seus intensos esforços ao longo do ano, para garantir que os serviços prestados ao contribuinte cheguem com a devida qualidade".

“Efetuar o pagamento dos salários em tempo hábil é uma de nossas missões que serão continuadas ao longo destes próximos anos. Nossos servidores dedicam suas trajetórias profissionais ao cidadão cuiabano e como gestor é meu dever garantir que eles sejam honrados, assim como já têm honrado suas respectivas atribuições", afirmiu.

E acrescentou: "Temos um longo trabalho de transformação para executar na Cuiabá dos 300 anos e isso só será possível com o apoio de nossas equipes. Este adiantamento é também um refrigério para esta última semana de 2017, em que todas as famílias celebram a chegada de um novo ciclo. Queremos que o encerramento deste seja farto e comemorativo e por isso garantimos nosso compromisso com o servidor”.