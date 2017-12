BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

Um adulto, uma adolescente e uma criança morreram em um grave acidente na manhã desta quarta-feira (27), na BR-174, próximo a Glória D’Oeste (318 km de Cuiabá).

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Chevrolet Vectra colidiu com uma carreta por volta das 10h, no Km 152 da rodovia.

As vítimas estavam no Vectra com as placas de Inhumas, em Goiás. Os patrulheiros da PRF não informaram se elas são moradoras da cidade goiana.

Já o caminhoneiro não ficou ferido no acidente.

A PRF de Cáceres se deslocou até o local onde está atendendo a ocorrência.