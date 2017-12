CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

Por meio de um decreto e uma instrução normativa, a Prefeitura de Cuiabá criou novas regras para constatar a veracidade da autodeclaração racial para negros e índios que realizam concursos públicos municipais.

A secretaria de Gestão do Município, Ozenira Felix, disse que normatização foi inspirada em um modelo existente no Governo Federal desde 2016.

Além disso, a Prefeitura atende a um pedido do Ministério Público Estadual. De acordo com a secretária, sempre que há concursos públicos municipais, várias representações referentes a fraudes no sistema de cotas são registradas no MPE.

“Com isso o Ministério Público recomendou ao Munícipio um meio para regulamentação. Acatamos a recomendação e nos baseamos em uma instrução do Governo Federal”, diz Ozenira.

A presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Cepir), Antonieta Costa, disse que a determinação auxilia na luta contra o preconceito racial e abre espaço para a representação da negritude.

“A comissão deve inibir, coibir e excluir toda forma de manipulação que possa acontecer em concurso públicos. Esse espaço criado nos concursos garante que nós [negros] tenhamos um Município mais democrático e inclusivo ”, esclarece.

Normativa

O decreto considera a Lei nº 5.842, de 2014, que diz que o sistema de cotas deve ser de 20% para negros e índios brasileiros em concursos públicos no Município de Cuiabá.

Para verificar se é ou não verdadeira a autodeclaração do candidato ao concurso, a comissão – formada por três servidores, devendo ser um obrigatoriamente efetivo – deverá avaliar os aspectos físicos do candidato.

No entanto, a normativa restringe que servidores que tenham parentescos de até terceiro grau com candidatos a fazerem parte do comitê.

A secretária de Gestão explica que o comitê para avaliação da autodeclaração não é fixo e será diferente em cada concurso.

“Vai haver capacitações com os servidores que farão parte da comissão. O candidato não passará por constrangimento".

Concurso

Mesmo lançado antes da normativa, a regra já vale para o concurso iniciado pela Prefeitura para a área de Educação para ano que vem. O processo seletivo oferta de 4.702 vagas, além de formação de cadastro reserva, para serviço temporário em cargos de níveis médio e superior, com remunerações de até R$ 3.111,97.

Os inscritos farão prova objetiva no dia 21 de janeiro de 2018. O resultado preliminar está previsto para o dia 25 do mesmo mês. O resultado final do concurso para os cargos de Professor e Técnico de Nível Médio deve ser divulgado no dia 6 de fevereiro de 2018.

Já os candidatos às vagas do cargo de Técnico em Nível Superior - Engenheiro Civil, Gabinete do Secretário, Elétrico, Sanitarista e Ambiental e Arquiteto farão ainda a prova prática no dia 4 de março de 2018. Para estas funções, o resultado final está previsto para o dia 27 de março de 2018.