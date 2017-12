“Eu acho que tudo influenciou para que eu bebesse. A volta para a casa dos meus pais, o fim do casamento, a distância da minha filha, que ficou estudando no Rio. Foi um período bem difícil”, relembra.

As dificuldades, conta ela, pareciam diminuir a cada gole. “Eu bebia para me sentir menos triste.”

“Ela queria que eu saísse da casa da minha mãe e me chamou para morar com ela, para ver se eu melhorava em relação à bebida. Ela via que eu não estava bem lá”, conta.

“A minha vida estava no Rio. Eu conhecia poucas pessoas no Recife, então saía para beber sozinha. Eu achava que a bebida me faria sentir melhor e passava um tempo me sentindo bem, mas, depois tudo piorava", conta.