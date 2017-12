de o DIA



Um ato promovido nesta quarta-feira pela ONG Rio de Paz, na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul da cidade, homenageou os 132 policiais militares assassinados no estado do Rio este ano.

A homenagem aconteceu na Curva do Calombo onde estavam fixadas as placas com os nomes dos policiais mortos até o último dia 23, data em que morreu o 132º PM no estado.

Durante a manifestação, as placas foram removidas e colocadas outras cinco com todos os nomes das vítimas.

Além disso, também foram colocados 13 uniformes da Polícia Militar com rosas vermelhas nos bolsos e placas com os números das mortes violentas no Rio de Janeiro no ano de 2017, de acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro.

Fonte http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-12-27/ato-homenageia-policiais-militares-mortos-no-estado-do-rio-em-2017.html