DA REDAÇÃO



Nesta sexta-feira (29), em virtude das festividades de Ano Novo, a Prefeitura de Cuiabá declara ponto facultativo nos órgãos municipais.

De acordo com o decreto nº 6.230, do dia 9 de fevereiro, assinado pelo prefeito Emanuel Pinheiro, que dispõe sobre as datas comemorativas de 2017, os serviços essenciais como, saúde, coleta de lixo, manutenção de distribuição de água, defesa civil, fiscalização e orientação do trânsito serão mantidos.

Veja o que funciona;

Na saúde, as unidades de urgência e emergência de pronto atendimento (UPA) das regiões Norte, no bairro Morada do Ouro e Sul, no Pascoal Ramos, policlínicas e Pronto Socorro funcionam regularmente.

Correios fecham durante o período de Ano Novo. Durante a véspera e o período de Ano Novo, as agências de Correios não funcionarão. O retorno do atendimento ocorrerá na terça-feira, 2 de janeiro de 2018. Dia sexta-feira (29): não haverá funcionamento da rede própria. Dia terça-feira (2): Funcionamento normal.

No comércio a superintendência da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Cuiabá confirma que neste feriado, os comerciantes poderão abrir suas lojas normalmente, desde que sejam seguidas as leis trabalhistas.

Na Educação que está com inscrições abertas para o processo seletivo de 2018, funcionam normalmente na sexta-feira, sábado, domingo e no feriado pelo site do Instituto Selecon (www.selecon.org.br), até o dia 10/01/2018. As inscrições presenciais só serão feitas até amanhã, quinta-feira (28) e depois retornam no próximo dia 02/01/2018. O valor da taxa de inscrição para funções de nível superior é de R$ 70,00, e de R$ 60,00 para o nível médio. Vale destacar que a matrícula somente será validada após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

Além disso, até esta quarta-feria (27), os interessados podem solicitar isenção da taxa de inscrição no certame. O Atendimento nos postos, nos dias úteis, é das 9h às 16h.

Na sexta-feira (29), as instituições bancárias estarão fechadas para os clientes, funcionando apenas para serviços internos, de acordo com informações da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).