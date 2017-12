THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

Por decisão unânime, o Conselho Participativo da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá (Arsec) aprovou, nesta quinta-feira (28), o aumento de R$ 0,25 na passagem do transporte coletivo na Capital.

Com a aprovação, a tarifa - que atualmente custa R$ 3,60 - subirá para R$ 3,85. O novo valor passa a valer a partir do dia 2 de janeiro de 2018.

O Conselho Participativo Municipal, formado por 36 membros, é um órgão superior de representação e participação da sociedade na Arsec, que exerce o controle social dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, transporte coletivo urbano e iluminação pública.

Votaram pelo aumento os representantes das secretarias municipais de Mobilidade Urbana, de Habitação e Regularização Fundiária, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, de Obras Públicas, de Serviços Urbanos, sindicatos dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada e Afins de Mato Grosso, das empresas de transporte coletivo e dos usuários de serviços públicos.

Também votaram a favor representantes da Câmara de Cuiabá, Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso (Crea), Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso (CAU), Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado de Mato Grosso (Sinduscon), Sindicato dos Trabalhadores ligados ao abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (Sintaesa), Sindicato dos Trabalhadores Ligados à Prestação de Transporte Coletivo Urbano (STETTCR) e Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci).

O aumento foi proposto pela Arsec em novembro. Na época, o projeto foi encaminhado para o prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) e, depois, enviado para votação no Conselho.

No cálculo da tarifa, a Agência afirma levar em conta o preço do diesel, o custo para manutenção da frota de ônibus e a média salarial dos motoristas - somados a benefícios pré-fixados, conforme Convenção Coletiva de Trabalho -, assim como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que se refere a outras despesas.

A planilha do cálculo para o reajuste da passagem de ônibus aponta, por exemplo, que a média salarial dos motoristas - somados os benefícios - subiu de R$ 2.595, em 2016, para R$ 2.757 este ano. Os gastos com combustível também aumentaram, uma vez que o valor médio do diesel em novembro de 2016, por exemplo, era de R$ 2,99 e passou para R$ 3,20, em setembro deste ano.

O último reajuste da tarifa de ônibus foi concedido em março de 2016, quando a passagem aumentou R$ 0,50, passando de R$ 3,10 para R$ 3,60.

Neste ano, a Prefeitura de Cuiabá decidiu congelar o preço da tarifa do ano anterior e não aprovou o aumento da passagem.

