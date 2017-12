Responsável pelo resumo de dados econômicos e sociais, o Perfil Socioeconômico do município contém informações que subsidiam o planejamento da cidade e servem como ferramenta de pesquisa contribuindo para a expansão e prospecção de novos investimentos. Há alguns anos sem atualização, o novo volume já está sendo reformulado e deve ser entregue à população nas comemorações dos 300 anos da Capital.

A frente da elaboração de mais uma edição, o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (IPDU) em parceria com diversos outros órgãos municipais, estaduais, federais e entidades, constroem um minucioso trabalho que está em fase de compilação e análise das informações. A etapa seguinte será de sistematização das informações, modernização e então será disponibilizado aos interessados.

A sexta edição do Perfil Socioeconômico aborda temas como a histórica do município, símbolos municipais, evolução urbana, aspectos físicos e ambientais, informações sobre o clima, população, rendimentos, indicadores de vários setores, e muitas outras informações que norteiam a gestão.

De acordo com o superintendente do IPDU, Márcio Alves Puga, o levantamento completo para elaboração do perfil exige um período de aproximadamente um ano, levando em consideração a boa qualidade das edições anteriores, e sempre buscando responder o desafio de acompanhar a rápida evolução da cidade.

“É um anseio da comunidade, de empresas e entidades que trabalham a economia da cidade, por que o perfil é uma fonte de informações que balizam a projeção de altos investimentos, além de informações importantes como por exemplo, para onde a população tende a crescer. Além disso, a revisão do perfil foi uma determinação do Prefeito Emanuel Pinheiro, levando em consideração que para o bom andamento da máquina pública é de extrema importância ter essa noção espacial e numérica do que está acontecendo nesta gestão”, explicou o superintendente.

Para o sexto volume, a equipe do IPDU já trabalha no sentido de modernizar a publicação e facilitar a leitura com os recursos gráficos e um completo relatório estatístico.