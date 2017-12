A Prefeitura Municipal de Cuiabá informa que irá adequar o Sistema Tributário para 2018.

Em virtude disso, o sistema ficará indisponível para a emissão de guias IPTU 2017 após as 18h do dia 28 (quinta-feira) até às 12h do dia 02 de janeiro (terça-feira).

Débitos que irão vencer no primeiro dia do ano serão ajustados para o dia subsequente, permitindo assim que o munícipe emita seus parcelamentos e débitos sem multas e juros.

Por meio do Portal do contribuinte é possivél fazer a emissão de boletos de todos os tributos e impostos, acesse:

http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal para o ISSQN o site é http://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online