DA ASSESSORIA



Investir em lazer, descontração e criatividade ao conceber ambientes orientados para a geração e valorização de ideias inovadoras entre os colaboradores, bem como para momentos de repouso ao longo da jornada de trabalho é uma tendência que vem se consolidando nas empresas.

Em Mato Grosso, o Hospital Santa Rosa inaugurou a Sala de Colaborador. Um espaço multiuso, aconchegante, equipado com computadores para acesso à internet, TV, mesas, puffs e espaço gourmet.

O local exclusivo ainda conta com sanitários, sistema de música ambiente e de ar-condicionado, bem como frases motivacionais e plantas – que criam uma atmosfera positiva e calmante ao propiciar o contato com a natureza.

Entendemos a necessidade de promover para o colaborador um espaço confortável que permita que ele tenha momentos de descanso e lazer, higiene mental e também de cultura

Conforme explica a gerente de Recursos Humanos da instituição, Rosângela Martha Santos, a ideia é de transformar a sala em um ponto de encontro e integração entre os colaboradores. Isto, tendo em vista que ações voltadas à saúde e ao bem-estar dos profissionais colaboram para reduzir as taxas de absenteísmo (afastamento), abandono de emprego e rotatividade (o “turnover”, em inglês), entre outros.

“Entendemos a necessidade de promover para o colaborador um espaço confortável que permita que ele tenha momentos de descanso e lazer, higiene mental e também de cultura. Até porque o hospital passa a disponibilizar um local para que ele possa fazer suas pesquisas, estudar e compartilhar seu conhecimento com os demais colegas. Cuidar de quem cuida é uma de nossas premissas”, pondera Rosângela Santos.

De acordo com a pesquisa realizada pela consultoria Robert Half, enquanto o índice de rotatividade de colaboradores no mundo cresceu em 38% nos últimos três anos, no Brasil o fenômeno foi observado em 82% das companhias – um número maior que o dobro. Para a pesquisa foram entrevistados 1.775 diretores de recursos humanos de 13 países, sendo 100 brasileiros.

O Santa Rosa também conta com outros projetos que visam a qualidade de vida no trabalho e incentivam as habilidades e competências. A instituição oferece oportunidades como pós-graduação aos gestores, qualificação contínua e educação permanente. Entre os projetos desenvolvidos no hospital constam o Prime, Acolhendo Você de Braços Abertos, Coral Santa Rosa e Projeto Conexão Saúde.

ACREDITAÇÃO

Ao completar 20 anos, o Santa Rosa é o único hospital de Mato Grosso certificado pela Acreditação Canadense, nível Diamond – uma das principais certificações de qualidade em saúde no mundo. A instituição também é certificada em Excelência, Nível III, pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).