O Comando Geral da Policia Militar de Mato Grosso abre processo seletivo para o 3º Curso de Operações Especiais (Coesp 2018). Podem se inscrever oficiais e praças, capitães e tenentes de todo estado. As inscrições seguem até 12 de janeiro de 2018 e o curso começa no dia 02 de março.

Militares de outros estados também podem se inscrever. Para efetivação da inscrição, o candidato deve preencher alguns requisitos, conforme consta no edital Nº 008/QCG/DEIP/PMMT, de 21 de dezembro de 2017.

Algumas das normas listadas no edital são que o candidato deve estar no exercício da função militar, ter bom comportamento e não estar respondendo no Conselho de Disciplina ou administrativo.

Os interessados devem comparecer à sede do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nos dias úteis e durante o período vespertino ou por meio do envio da ficha de matrícula assinada e digitalizada para o e-mail do Bope (bopesiesp@pm.mt.gov.br).

A confirmação e efetivação da matrícula serão disponibilizadas no dia 22 de fevereiro de 2018 no site da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O curso segue até 13 de julho, com aplicação de disciplinas práticas e teóricas.