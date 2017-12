A Prefeitura de Gaúcha do Norte, a 595 km de Cuiabá, divulgou um edital de processo seletivo com 119 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas entre os dias 11 e 19 de janeiro. A prefeitura não divulgou os salários das vagas oferecidas.