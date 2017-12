DO G1



Mato Grosso caiu para o 25º lugar no ranking do Ministério do Trabalho na geração de empregos no mês de novembro, segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), nesta quinta-feira (27).

Neste mês, foram admitidos 24.199 trabalhadores, mas 30.003 foram demitidos, ou seja, o estado teve 5.804 postos de trabalho com carteira assinada fechados.

Quase todos os setores apresentaram demissões. As áreas que apresentaram mais saldos negativos foram a agropecuária, com 3.185 demissões; a construção civil, com 1.115 desligamentos; serviços, com 737 demissões; e indústria da transformação, com 595 postos de emprego fechados.

O único setor que conseguiu contratar mais do que demitir foi o comércio, que apresentou saldo positivo de 348 postos de trabalho criados no mês de novembro.

Entre os 22 municípios avaliados no estado, apenas cinco aparecem com saldos positivos em relação a emprego: Pontes e Lacerda, com 43 postos formais criados, seguido por Colíder (41), Peixoto de Azevedo (26), Várzea Grande (25) e Juína (24).

O município de Barra do Bugres, a 169 km de Cuiabá, foi o que mais demitiu neste mês. Foram 222 admissões com carteira assinada contra 556 demissões, ou seja, 334 postos de trabalho foram fechados.