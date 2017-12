THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

Em virtude das festividades de Ano Novo, os órgãos públicos municipais e estadual não funcionarão nesta sexta-feira (29), na Grande Cuiabá.

A exceção fica para os setores essenciais, como Segurança e Saúde, que funcionam normalmente, em sistema de escala.



Os bancos e as agências dos Correios também não abrirão hoje.

As atividades serão retomadas normalmente no dia 2 de janeiro.

Já o comércio e os shoppings de Cuiabá e Várzea Grande funcionarão em horário especial, neste período, para atender os clientes.

Confira o que abre e fecha:

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências não vão funcionar nesta sexta-feira (29).

O atendimento será retomado no dia 2 de janeiro.

A dica é usar outros canais de atendimento para operações bancárias, como os caixas eletrônicos e o internet banking.

Correios

As agências dos Correios em Cuiabá e Várzea Grande também não vão funcionar hoje.

As atividades serão retomadas no dia 2 de janeiro, a partir de 9h.

Comércio

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) comunicou que o horário de funcionamento do comércio segue normalmente nesta sexta-feira (29). As lojas podem ficar abertas até às 20 horas.

Já para o fim de semana - nos dias 30 e 31 -, o horário estabelecido é até 18 horas.

Na segunda-feira (1º), o comércio não poderá abrir as portas, já que é um feriado considerado inegociável, conforme decidido em convenção coletiva dos trabalhadores do comércio e empresários da Grande Cuiabá.

Shoppings

As lojas dos shoppings de Cuiabá e Várzea Grande funcionarão normalmente até sábado (30).

No domingo (31), os estabelecimentos devem funcionar entre 10h e 18h.

No dia 1º de janeiro, apenas a praça de alimentação e a área de lazer estarão funcionando.

Ganha Tempo

Conforme a Secretaria de Trabalho e Assistência Social, o Ganha Tempo localizado no Várzea Grande Shopping não realizará atendimentos nesta sexta-feira (29).

As atividades retornam na terça-feira (2).

Já na unidade do Ganha Tempo da Praça Ipiranga, na Capital, haverá atendimento nos dia 28 e 29 de dezembro, na lotérica, copiadora, Águas Cuiabá e Procon.

A Energisa atende na unidade apenas na sexta-feira (29).

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) está em recesso e retoma o atendimento no dia 8 de janeiro.

Segurança

As unidades do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) e do Centro Integrado de Segurança e Cidadania (Cisc) funcionarão todos os dias, sem nenhuma alteração do horário de atendimento, por causa do feriado.

Saúde

Os serviços de urgência e emergência nas policlínicas, prontos-socorros e unidades de pronto-atendimento (UPAs) também funcionarão normalmente durante o feriadão, na Capital e em Várzea Grande.

As unidades de Saúde que fecham, tanto no ponto facultativo, quanto no feriado de Ano Novo, e retomam atendimento normal na terça-feira (2) são:

- Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa (Cridac)

- Centro de Odontologia para Pacientes Especiais (Ceope)

- Centro de Referência de Alta e Média Complexidade (Cermac)

- Farmácia de Alto Curso

- MT Hemocentro