DA REDAÇÃO



A Orla Porto está passando pelos últimos retoques para receber as milhares de pessoas que devem passar a virada do ano no local no réveillon realizado pela Prefeitura de Cuiabá.

O palco para apresentação dos artistas está com sua estrutura finalizada, pronta para receber o som e a luz que vai abrilhantar cada espetáculo que será realizado nos dias 30 (sábado) e 31 (domingo), a partir das 19h00, encerrando às 03h. Para isso, seguem algumas informações que podem ser úteis, para quem pretende passar a virada no local.

Policiamento

O plano de segurança traçado pela Polícia Militar para o réveillon 2018 na orla do rio Cuiabá, no Porto, prevê um reforço de 120 policiais militares por noite (30 e 31.12) e três torres de observação. Além do efetivo do 1º Batalhão da PMMT, com unidades responsáveis pelas ações do policiamento cotidiano estão sendo designadas equipes de unidades especializadas como Rotam, Semob e mais 60 agentes de segurança privada.

Equipes do Batalhão de Trânsito vão auxiliar os 15 agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) na fiscalização fazendo abordagens de motociclistas, motoristas, checagem de documentos, revista em veículos, entre outras.

Trânsito

Com o palco montado em frente da Vila Cuiabana, com frente para a Avenida 08 de Abril e fundos para a Avenida Miguel Sutil, o tráfego no sentido Porto/Miguel Sutil fica interditado até às 18h. Após as 18h o bloqueio é total até as 05h da manhã. Isso vale para os dois dias de festa.

Segurança

Os agentes de segurança privada farão a segurança do palco, entrada do evento, entrada do camarote e fazendo revistas para inibir entrada de bebidas e outros materiais que ameacem a segurança do público. Não será permitida a entrada na área do evento com bebidas alcoólicas.

Lavatórios

100 banheiros químicos estarão distribuídos em vários pontos do percurso e o banheiro da Orla estará disponível para os artistas e para o público do camarote.

Transporte

Para a chegada ao evento, a linha de ônibus 313 que sai da região do CPA, terá rota especial durante os dois dias. Saindo do CPA à Praça Luís de Albuquerque, até a 00h (meia noite). No retorno, o público vai contar com ônibus extras saindo de uma em uma hora da Praça. A organização aconselha que sejam utilizados transportes coletivos ou alternativos.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará equipes para os casos de emergência. Um posto médico funcionará próximo ao palco e contará com o apoio de ambulâncias, médicos, técnicos em enfermagem, enfermeiros e bombeiros civis para garantir que nenhum incidente estrague a festa.

Programação

Dia 30 de Dezembro - Karol & Karoline, Dj Cleyton 7, Mc Dentinho, Banda Mix Mt e Guga Cunha.

Dia 31 de Dezembro – Show Nacional com FELIPE ARAÚJO, Dj Jonas, Banda Nós De Dois, Anselmo & Rafael e Banda Megasom com o melhor do Lambadão.

O réveillon ainda conta o apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. Parcerias como do Clube de Dirigentes Lojistas – CDL, da Associação Mato-grossense de Atacadistas e Distribuidores - AMAD, e demais empresas da iniciativa privada, Governo do Estado e Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Tudo a custo zero para o municipio.