CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

Mais de 300 famílias (cerca de 600 pessoas) ocupam, desde o dia 25 de dezembro, a Fazenda Serra Dourada, no Município Peixoto de Azevedo (691 km de Cuiabá).

A propriedade foi entregue à Justiça pelo ex-governador Silval Barbosa para restituir os cofres públicos pelos prejuízos causados por esquemas de corrupção durante sua gestão.

A fazenda é avaliada em R$ 33.144.381,55. Silval ainda entregou ao Estado uma outra propriedade, a Lagoa Dourada, avaliada em R$ 10.497.101,23, nas proximidades da primeira.

De acordo com o coordenador do movimento, Guimar Rodrigues, moradores das proximidades denunciaram à Articulação Nacional Unificada (ANU), movimento que organizou a ocupação, que pessoas estariam oferecendo lotes na região.

“Pessoas que se dizem técnicos do Intermat (Instituto de Terras de Mato Grosso) estão vendendo lotes nesta área, com valores que vão de R$ 3 mil a 10 mil, cobrados de centenas de famílias da região”, disse.

As terras passaram à posse do Estado de Mato Grosso após decisão da juíza Selma Arruda, da Sétima Vara Criminal de Cuiabá. A magistrada negou o pedido da arrendatária, de permanecer nas duas propriedades, colocando, com isso, fim no contrato de “aluguel” das terras.

Os ocupantes da área exigem que o Governo faça reforma a agrária nas terras. Eles ainda denunciam ameaças por parte de antigos funcionários da fazenda e moradores da região que afirmam terem comprado o direito sobre a área.

As famílias pertencem a vários movimentos de trabalhadores rurais sem-terra, que estão organizado atos em oito Estados do Brasil, entre eles Mato Grosso e Pará.

Os organizadores da ocupação dizem que a ação está sendo organizada desde janeiro deste ano

Bens do ex-governador

O governador Silval Barbosa, preso desde setembro de 2015, conseguiu converter sua prisão preventiva em prisão domiciliar após confessar seus crimes, em junho de 2017.

Para isso, o político entregou a justiça R$ 46 milhões em bens.

No total, Silval devolveu seis bens de seu patrimônio, dentre eles as duas propriedades em Peixoto de Azevedo.