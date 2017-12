JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Você já comeu caruru, tacacá ou maniçoba? Já tomou açaí com farinha de tapioca? Já saboreou um bom creme de cupuaçu? Esses pratos, tipicamente do Norte do Brasil, são completamente estranhos para a grande maioria dos cuiabanos e muito difíceis de ser encontrados por aqui. Menos para quem conhece dona Arlete Cunha Santos e seu “Cantinho das Delícias”, na região do Porto.

Funcionando há 21 anos na Capital, o restaurante fica na Avenida XV de Novembro - bairro Porto - e é um estabelecimento simples na aparência, mas que atrai muitos fãs da culinária paraense.

Sem fazer muita propaganda, dona Arlete, de 67 anos, contou ao MidiaNews que pessoas de todo canto do Estado vêm provar das delícias, todas preparadas por ela mesma.

Arlete é de Santarém – terceiro Município mais populoso do Pará – e veio morar em Cuiabá em 1995, quando o marido, que é carioca (RJ), foi transferido do banco em que trabalhava para uma agência em Dom Aquino (166 km da Capital).

“Meu marido acabou sendo transferido para Dom Aquino. E, como eu sou servidora do MPT [Ministério Público do Trabalho], a lei amparou a minha transferência para Cuiabá. Então, depois que me aposentei, notei que perto do meu trabalho havia esse ponto para alugar”, contou.

Alair Ribeiro/MidiaNews o tacacá é um caldo servido quente, feito com tucupi, jambu, camarão e goma de tapioca cozida

A proprietária recorda que, em Cuiabá, sentiu falta das comidas de sua terra natal. Então um ano após se aposentar, decidiu montar o restaurante com o intuito de fomentar a cultura e a gastronomia de seu Estado, conhecido pela variedade e riqueza da culinária.

“Vi que aqui não tinha nada parecido. Primeiro montei uma lanchonete. E percebi que houve uma aceitação muito boa. Na época eu vendia muito açaí. Só depois de muito tempo é que começaram a vender esse industrializado, mas eu continuei à moda antiga - na tigela com farinha de mandioca” contou.

“Nessa época ninguém vendia açaí. Aliás, açaí puro mesmo ainda não encontrei ninguém vendendo aqui em Cuiabá. Só eu mesma. Eu me lembro que antes o litro do açaí custava R$ 1,50. E hoje é um absurdo de caro”, lamentou.

Segundo a paraense, o local onde está instalado o restaurante era antes um diretório partidário, que ela teve que reformar por completo.

“Eu arrumei e fui colocando aos poucos as comidas típicas do Pará. E também fui aumentando aos poucos. Hoje vendo vatapá, tacacá, pato no tucupi, maniçoba, caruru, todas essas comidas. E inclusive os doces também, como o creme de cupuaçu, o bolo de farinha de tapioca e o bolo de queijo, que é feito com queijo de bufála”.

Apesar de ter três féis funcionárias que trabalham há 15 anos ajudando-a a preparar as delícias nortistas, dona Arlete afirma que o toque final nos pratos ainda é dela.

O estabelecimento vende suas iguarias para viagem. “Temos jambu, tucupi, camarão seco, cupuaçu e açaí. Tudo para levar pra casa”.

Todos os alimentos típicos são comprados semanalmente e vêm direto de Santarém. O responsável pela compra é o seu irmão, que ainda os manda para Cuiabá.

Culinária paraense

A culinária paraense chama atenção por conter uma variedade de sabores e ingredientes, como é o caso da maniçoba, que é uma espécie de "feijoada" em que o feijão é substituído pela folha da mandioca-brava. À primeira vista o prato não é tão atrativo, devido a cor da follha escura. Mas quem provou, garante, não se arrependeu.

Alair Ribeiro/MidiaNews A culinária paraense chama atenção por conter uma variedade de sabores e ingredientes

Quem já visitou as cidades paraenses sabe que o que não pode faltar na mesa é o tucupi - um líquido amarelo geralmente colocado dentro de uma garrafa pet.

O tucupi é um caldo tirado da raiz da mandioca brava e que inicialmente é venenoso, já que contém ácido cianídrico. É por isso que o líquido é cozido e fermentado, num processo que pode durar até cinco dias e elimina o veneno. Depois disso, é costume ser usado em diversos pratos paraenses.

Mas dentre todos, o mais famoso é o tacacá, que é um caldo servido quente, feito com tucupi, jambu, camarão e goma de tapioca cozida. O prato é servido em cuias e pode ser encontrado em qualquer esquina no Pará.

Outro delícia bastante conhecida da região é o caruru, que apesar de ser típico da culinária baiana, também tem a sua "versão" paraense, que nada mais é do que um cozido de quiabo servido quente e que leva camarões secos, tempero verde, farinha e azeite de dendê.

O pato no tucupi também uma iguaria tradicional dos nortistas. Trata-se de um pato cortado em pedaços, que é assado, depois fervido no tucupi e leva jambu, que é cozido com água salgada.

E, por fim, o açai, é claro, que já virou febre em todos os cantos do Brasil. Mas pode esquecer daquela pasta gelada, parecida com sorvete. Nada de granola, banana, morango e muito menos leite em pó. No Pará, o açaí é servido apenas com peixe frito e farinha.

Serviços

Os pedidos podem ser feitos por encomenda por meio do telefone (65) 3624-6867 ou (65) 98125-4790.

O restaurante fica aberto todos os dias de segunda à sexta das 6h às 18h e aos sábados até às 14h.