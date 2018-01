CÍNTIA BORGES

Em abril deste ano, o universitário Emerson Fernandes Pedroso, 30 anos, atraiu a revolta da população ao divulgar um vídeo no Facebook em que aparece fazendo sexo com uma cadela.

O caso ganhou repercussão nacional, após a apresentadora e ativista pelo direitos animais, Luisa Mell, postar o caso na sua página Instagram.

"Eu estou em choque. Este ser estuprou sua cadela e filmou! As cenas são nojentas. Queremos justiça. A ong local fez o B.O. Mas temos que fazer barulho para que seja punido! Tem que perder a guarda da cachorra já! Trabalharei hoje para isso!", dizia postagem da ativista.

O vídeo foi divulgado no dia 19 de abril e já no dia 20 a ong Organização de Proteção Animal de Mato Grosso (Opa) registrou um boletim de ocorrência contra o jovem.

A Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) assumiu o caso e pediu a prisão do estudante.

Quatro dias após o caso ganhar notoriedade, o estudante se apresentou a delegacia. Acompanhado de seu advogado, Rodrigo Lazaro de Souza foi ouvido pelo delegado Gianmarco Paccola Capoani, titular da Dema, antes de ser encaminhado para o Centro de Ressocialização de Cuiabá.

Ele ficou apenas três dias na cadeia.

A Dema pediu a prisão temporária do estudante, que responde pelos crimes de maus-tratos e associação criminosa.

O delegado Paccola disse à época que as filmagens “geraram repugnância maciça na sociedade, inclusive extrapolando os limites locais. Trata-se um fato que abalou o sentimento social, e certamente, além das questões criminais aqui investigadas, é certo que deverá haver paralelamente sanções de reparação de dano extrapatrimonial ambiental".

A principal suspeita tanto da Polícia Civil quando da ong que denunciou o caso era de que o estudante fosse membro de um grupo de zoófilos - pessoas que têm atração e envolvimento sexual com animais de outras espécies.

Ameaças

Com a divulgação e compartilhamento do vídeos nas redes, o universitário sofreu ameaça de morte.

De acordo com o delegado, a prisão temporária foi feita até para a proteção de Emerson.

Emerson Fernandes sofreu uma tentativa de homicídio e teve seu veículo baleado um dia após a divulgação do vídeo nas redes, além de sua casa ter sido invadida.

Cães recuperados

O suspeito tinha quatro cães em casa. Dois deles foram recuperados pela Polícia Civil logo após denuncias. A cadela que aparece na filmagem foi recuperada dias depois na casa de uma vizinha de Emerson.

No depoimento prestado por Emerson na delegacia, o acusado indicou onde estaria a cadela que ele havia estuprado. O animal, de nome “Branquinha”, foi encontrado naquele mesmo dia no Bairro Pedra 90 e entregue para uma entidade de proteção aos animais.

Os cães resgatados foram submetidos a exame pericial, a fim de verificar o estado de saúde deles e emissão de laudo junto a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

O vídeo

O vídeo compartilhado no Facebook no dia 19 de abril gerou revolta nos internautas.

As imagens mostram o rosto do jovem no momento em que comete o crime. “Ela aguenta, ela sempre aguenta tudo”, disse em determinado momento do vídeo.

Após repercussão negativa, ele deletou seus perfis nas redes sociais.

