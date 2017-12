DA REDAÇÃO



Um motociclista de 38 anos morreu na manhã deste sábado (30) após ser atingido por um Peugeot 207, na BR-163, a cerca de três quilômetros de Peixoto de Azevedo (a 674 km de Cuiabá).

Conforme o site Só Notícias, a Polícia Rodoviária Federal informou o condutor do carro de passeio relatou que teria tentado desviar de um animal que estava na pista, quando perdeu o controle do automóvel.

O veículo teria rodado e invadido a via contrária, momento no qual atingiu a motocicleta.

O motociclista, identificado como Sebastião da Silva Carneiro, morreu no local do acidente. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sinop.

Não foram divulgadas as informações sobre o estado de saúde das pessoas que estavam no Peugeot 207. Nenhum dos ocupantes do veículo morreu.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi ao local para analisar as circunstâncias do acidente. A Polícia Civil deve instaurar inquérito para investigar o caso.