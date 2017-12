THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

O ano de 2007 está chegando ao fim e, nesse período, muitaos começam a se perguntar sobre como será 2018. O que podemos esperar?

Dois místicos ouvidos pelo MidiaNews afirmam que o próximo ano será melhor do que 2017, especialmente no que diz respeito à economia do País.

O babalorixá Pai Paulo T’Osumare, por exemplo, explica que 2018 será regido pelo odu Iwarrin (regência dos orixás Oiá, popularmente conhecida como Iansã e Exú), que garante o progresso.

Já a taróloga Cristiane Cardiali revelou que, ao consultar as cartas sobre 2018, saiu o galo, que anuncia a chegada da luz, a superação dos obstáculos.

No entanto, nem tudo será perfeito: os videntes chamam atenção para a fúria da natureza, com tragédias com água e fogo.

Na entrevista, eles comentam sobre a Copa do Mundo na Rússia, eleições de 2018 e economia. Veja:

Eleições para Governo do Estado

Diante de um cenário ainda indefinido sobre os candidatos que irão disputar o Governo de Mato Grosso, os videntes não conseguiram revelar quem pode vencer as eleições.

Pai Paulo:

O babalorixá afirmou que será difícil o atual governador se reeleger, caso tente a reeleição.

Alair Ribeiro/MidiaNews "Lula, segundo o meu mentor, será preso antes da eleição"

“Quando você fala de Pedro Taques, o búzios fala de Iansã, da casa que está desarrumada, que fala do descontentamento, da traição. Quando você trai as pessoas da sua própria casa, que força você vai ter? E a política é um jogo, quando você começa a descontentar essas pessoas que te envolvem, você acaba perdendo força”, disse.

“A não ser que ele vai fazer em cinco, seis meses tudo aquilo que ele não fez até agora. Mas depende também da população, porque as pessoas também não são mais cegas. Antigamente votava por votar, hoje se vota com inteligência, sabedoria. O povo está antenado no que está acontecendo”, afirmou.

“Esse Governo não vai ter a força que teve no primeiro pleito e aí o embate com qualquer outro candidato vai ser forte, a briga vai ser maior. Na primeira eleição, ele estava mais forte, mais respeitado. Hoje já não tem mais tanto esse respeito. Nem por políticos, nem pela sociedade que o elegeu”, pontuou.

Sobre o ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, que pode ser um dos candidatos ao Governo, Pai Paulo revela que os búzios indicam uma “negociata entre os clãs da política. Ainda não se sabe se vão apoiá-lo para o Senado ou se vão jogar ele para o Governo. Mas plano como governador seria mais hábil para ele”.

Outro nome cogitado é do ex-governador Jaime Campos. Segundo o babalorixá, uma ação judicial pode impedi-lo de tentar se candidatar ao Governo.

“Tudo que envolve o nome de Jaime Campos fala de força, de poder, mas também fala da força e do poder da Justiça, que pode impedi-lo de se candidatar. Ele tem o poder de apoiar, é grandioso, quem buscar apoio dele tem mais um caminho andado”, afirmou.

Cristiane Cardiali:

A taróloga disse que, pelas cartas, a disputa ainda está indecisa.

Ao consultar seu mentor espiritual, disse somente que Mauro Mendes está preocupado em não se “queimar”.

“Ele quer construir um futuro político mais forte, para não disputar a eleição e perder. Talvez por agora, ele tente o Senado”, disse.

Eleições presidenciais

Pai Paulo:

O babalorixá afirmou que os búzios indicam uma vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, caso ele não tenha problemas judiciais.

“Os búzios apontam que caso Lula puder se candidatar é o novo presidente. Não se tem uma concorrência contra esse cidadão. Mas isso ainda depende das coisas que vão acontecer judicialmente”, disse.

Se ele conseguir se resolver na Justiça, se reelege novamente presidente. Mas se não, entra no decair, até porque esse é o ano do odu Iwarrin, que é o odu da placenta o qual ele nasceu, então é o ano ou do paraíso ou do inferno do Lula”, afirmou.

Conforme pai Paulo, caso Lula não consiga disputar a eleição, os búzios indicam uma mulher vencedora. “Marina Silva, talvez”, disse ele.

Cristiane Cardiali:

Já a taróloga afirmou que as cartas indicam como vencedor o deputado federal Jair Bolsonaro, numa disputa de segundo turno com o atual governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.

“Já sobre Lula, meu mentor diz que ele será preso antes da eleição”, revelou.

Copa do Mundo

Pai Paulo:

O babalorixá afirmou que os búzios revelam que o Brasil ficará entre os quatro finalistas da Copa do Mundo e tem grande chance de conquistar o hexa.

Cristiane Cardiali:

A taróloga revelou que as cartas prevêem o Brasil campeão em uma final contra a França, Inglaterra ou Alemanha.

Economia

Alair Ribeiro/MidiaNews "Os búzios apontam que caso Lula puder se candidatar é o novo presidente"

Pai Paulo:

“Aqui em Mato Grosso, o Governo precisa reativar as alianças com os políticos e empresários para as coisas evoluírem. Os búzios indicam que as coisas podem engatinhar de forma positiva para 2018, mas enquanto não houver essa junção do nosso Governo em respeitar as outras fontes, não acontecerá”, afirmou.

“Mas 2018 é o ano da evolução, da expansão, do melhoramento. As pessoas que estão determinadas em resolver a sua vida e seus negócios serão beneficiadas”, completou.

Cristiane Cardiali:

“2018 será um ano muito bom em termos de recuperação econômica, vai haver geração de emprego, vai melhorar a economia do País. Não te digo que a inflação vá zerar, mas que vai diminuir, vai. Porque saiu galo que é uma carta fortemente profissional”, disse.

Tragédias

Pai Paulo:

“É um ano que a natureza vai estar um pouco mais forte, mais nervosa. Os búzios indicam muito fogo, tanto esse fogo dos incêndios, como o fogo caseiro. As pessoas precisam tomar cuidado com os botijões de gás. É um ano de águas ferozes também, de inundações, afogamentos”, disse.

Cristiane Cardial:

Apesar de não gostar de prever tragédias, a taróloga também disse que a fúria da natureza preocupará no próximo ano.

Operações

O ano de 2017 foi marcado por operações contra políticos em Mato Grosso e no País. Em 2018, os videntes afirmam que muitos serão punidos e novas delações surgirão.

Pai Paulo:

“O ano de 2018 é o ano da execução, muitas pessoas foram apontadas em 2017, não foram? Agora vai começar a executar. Esse ano será o ano da execução, da cobrança, a partir dessa cobrança vai saber mais coisas, porque quando essas pessoas que já foram apontadas verem a execução do processo, a condenação. Aí vai haver mais delação, aí vai se conhecer mais ainda a história da política brasileira”, disse.

Cristiane Cardiali:

“Aqueles que erraram vão ser punidos pela Justiça, a curto, médio, longo prazo. Meu mentor também diz que vai haver novas delações”, relatou.

Política

Emanuel Pinheiro

Pai Paulo:

“Eu já havia dito em previsões anteriores que havia coisas por trás que iriam impedi-lo de avançar, e foi comprovado. Se ele não se afastar, Cuiabá não vai avançar. “Com ele na Prefeitura, o Município não vai ter aqueles passos largos, retos e certo. Não vai ter a grandiosidade como de fato ele prometeu na sua candidatura”.

Blairo Maggi

Pai Paulo:

“O Blairo está preocupado com sua própria casa, nesse momento, com sua própria vida. Ele está procurando sanar tudo aquilo que está desarrumado em sua casa, tudo aquilo que pode causar mais preocupação a ele. Ele está preocupado com própria casa dele, a política não é o foco”.