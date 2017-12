DA REDAÇÃO



Uma mulher de 37 anos morreu na manhã deste sábado (30) em um acidente na MT-270, nas proximidades de Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá). Outras três pessoas ficaram feridas.

De acordo com o site Agora Mato Grosso, a vítima, identificada como Eliete Maria Silva Santos, estava no banco traseiro de um Fiat Uno quando a traseira do automóvel foi atingida por um ônibus.

O acidente teria ocorrido após o condutor do Fiat Uno reduzir a velocidade para ver um caminhão que havia caído em um trecho da rodovia. Porém, ele não viu que um ônibus vinha logo atrás.

Conforme o Agora MT, o motorista do ônibus disse que não conseguiu desviar do veículo, pois uma caminhonete se aproximava no sentido contrário.

A colisão com o ônibus arremessou o Uno para fora da pista. Os passageiros do carro de passeio ficaram presos às ferragens.

Eliete, que era moradora de um assentamento do distrito de São José do Povo, morreu no local. Ela estava ao lado da filha, de 14 anos, que teve ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para retirar as vítimas.

O condutor do Uno, um passageiro e a filha de Eliete foram encaminhados para o Hospital Regional de Rondonópolis.

O motorista, que estava consciente, informou que os passageiros do automóvel eram caroneiros e estavam indo para Rondonópolis.