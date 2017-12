Com um público de mais de 10 mil pessoas, a Prefeitura de Cuiabá abriu o primeiro dia de festa do Réveillon na Orla do Porto. O palco da virada recebeu na noite deste sábado (30) a dupla Karol e Karoline, Banda Mix MT, Guga Cunha, Mc Dentinho e DJ Cleyton 7.

Aminados com a festa, o público presente aprovou o evento,e destacou como uma oportunidade para que a Capital seja protagonista de grandes espetáculos nacionais.

“Estou bem entusiasmada com tudo que vi aqui. Há muito tempo que não presenciávamos um show da virada com essa dimensão em Cuiabá. Nesta época é tradição os réveillons nas cidades do interior, por exemplo, Chapada dos Guimarães, ficando como palco principal,” declarou a supervisora de vendas, Patrícia Pinheiro.

Responsável pela organização do evento, o secretário Extraordinário dos 300 anos, Júnior Leite, frisou a importância da realização da festa da virada marcando a consolidação de uma nova era para a Capital.

“Colocar Cuiabá na visão nacional e até mundial em seu marco dos 300 anos é, sem dúvida, um grande desafio, que estamos, pela determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, trabalhando assiduamente para alcançarmos. Dentro dessa nova perspectiva, a realização da festa de réveillon é de extrema importância para consolidar a Capital como palco de grandes eventos".

A festa continua neste domingo (31) recebendo o show nacional do cantor sertanejo Felipe Araújo, previsto para subir ao palco às 23h40, e a grande queima de fogos de 16 minutos, com a participação do prefeito Emanuel Pinheiro e da primeira-dama Márcia Pinheiro.

“O público pode esperar por um grande espetáculo, finalizando a festa da virada, que com certeza será um teste para o réveillon dos 300 anos,” afirmou o secretário.

Para que a população desfrute da virada com segurança e comicidade, a Prefeitura de Cuiabá organizou uma força-tarefa junto com diversos parceiros. A população conta com reforço da Polícia Militar, com mais de 100 policias e três torres de observação.

Além do efetivo do 1º Batalhão da PMMT, equipes de unidades especializadas como Rotam, Semob e mais 60 agentes de segurança privada reforçam a segurança no local. A equipe da Secretaria de Saúde também está presente, com um posto médico à disposição para atendimentos emergenciais. Segundo informações da Policia Militar, a primeira noite de festa foi tranquila, sem registros de ocorrências.

Todo evento está sendo realizado por intermédio de patrocínios, não gerando custo para o município. A organização do evento espera receber nos dois dias de festa um público de mais de 50 mil pessoas.

Além do apoio da Policia Militar, o evento conta com o Corpo de Bombeiros, Clube de Dirigentes Lojistas (CDL), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), Associação Mato-grossense de Atacadistas e Distribuidores (AMAD), Governo do Estado e Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Também são parcerias na organização, as Secretarias de Cultura, Esporte e Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Serviços Urbanos.

Orientações

A população deve ficar atenda as mudanças nas rotas das avenidas de acesso ao evento. Com o palco montado em frente da Vila Cuiabana, para a Avenida 08 de Abril e fundos para a Avenida Miguel Sutil, o tráfego no sentido Porto/Miguel Sutil fica interditado até às 18h. Após este horário, o bloqueio é total até às 05h da manhã.

Para aqueles que forem virar o ano na Orla, a prefeitura disponibilizou uma linha especial, facilitando a chegado ao evento. A linha de ônibus 313 terá rota especial durante os dois dias de festa, saindo do CPA à Praça Luís de Albuquerque até às 00h. No retorno, o público vai contar com ônibus extras na Praça, horários alternando em uma hora. A organização aconselha que sejam utilizados transportes coletivos ou alternativos.