ISABELA MERCURI

OLHAR DIRETO

Uma madeireira pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (1), em Várzea Grande. A empresa, que está atualmente desativada, fica na Avenida Julio Campos, próximo ao Sinuelo, e o incêndio aconteceu por volta da 1h27 da madrugada, depois que fogos de artifício caíram no aglomerado de madeira seca.



De acordo com informações do Tenente Eduardo, do Corpo de Bombeiros Militar, a Guarnição do 2° Batalhão de Bombeiros Militar chegou a tempo e conseguiu conter as chamas, e foi feito o rescaldo para evitar uma possível ignição do incêndio.



“Quando chegamos ao local eu conversei com o vigia, e ele disse que mora na empresa, tem uma residencia ao lado”, contou o Tenente. “Ele falou, Olha, Tenente, eu fui soltar fogos e um deles caiu onde estava aglomerado as madeiras. Estourou com a fagulha”.



O vigia falou, ainda, que tentou apagar o fogo e não conseguiu. Por este motivo, foram acionados os Bombeiros, que contiveram as chamas e, depois, fizeram um ‘rescaldo’ para evitar que houvesse outro incêndio.