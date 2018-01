DA REDAÇÃO



Uma noite histórica para Mato Grosso. Assim foi a celebração da chegada de 2018 em Cuiabá, durante o Réveillon realizado na Orla do Porto. O evento organizado pela Secretaria Extraordinária dos 300 Anos reuniu cerca de 80 mil pessoas, que puderam prestigiar show regionais e o show nacional do cantor Felipe Araújo, além da queima de fogos que teve duração de 18 minutos.

Para o prefeito Emanuel Pinheiro, o primeiro Réveillon da sua gestão chega como o prenúncio de um novo tempo para Capital em que, segundo ele, além de resgatar a alegria da população cuiabana também anuncia a esperança e desejo de uma transformação social.

“Com muito prestígio conseguimos resgatar a tradição das festas de final de ano popular. Nossa virada teve recorde de público, milhares de pessoas que encerraram e começaram um novo ano unidas por uma Cuiabá melhor. Ao longo dos 365 dias do ano de 2017 trabalhamos e cuidamos da população e, espero que em 2018 possamos crescer ainda mais”, destacou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Ele acompanhou os shows, a contagem regressiva e a queima de fogos ao lado da primeira-dama, Márcia Pinheiro, dos filhos Elvis e Emanuel Filho, demais familiares e membros da equipe da gestão.

Segundo o Secretário Extraordinário dos 300 anos, Júnior Leite, a Prefeitura de Cuiabá começa o ano em grande estilo, “Começar bem 2018 é merecido, pois todos os projetos finalizados feitos em 2017 merecem uma comemoração, Que venha 2018 com muito mais melhorias para nossa cidade rumo aos 300 anos”, completou o secretário.

A festa teve inicio com Dj Jonas, seguido do Nó de Dois, Anselmo e Rafael e a atração nacional que encantou o público. Felipe Araujo. junto com os cuiabanos fez a contagem regressiva para a entrada do ano novo. 2018 foi recebido com um show pirotécnico de fogos de artifício que iluminou o céu de Cuiabá por mais de 18 minutos. Para encerrar a primeira noite de 2018, o público cantou, dançou e comemorou a chegada do ano novo com a tradicional banda de Lambadão Megasom.

O parque de diversões atraiu famílias inteiras numa forma descontraída de celebrar a virada do ano. Para a administradora Daniele Albuês Albuquerque, o significado da virada do ano também é animação, “Graças à Prefeitura podemos comemorar a chegada de 2018 com nossas famílias e amigos queridos, e o melhor é poder dar alegria a nossas crianças, que aproveitam muito os brinquedos do parque de diversões”, dissea contadora.

O evento foi realizado por intermédio de patrocínios, não gerando custos para o município. A virada do ano teve o apoio da Policia Militar, Corpo de Bombeiros, Clube de Dirigentes Lojistas (CDL), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), Associação Mato-grossense de Atacadistas e Distribuidores (AMAD), Governo do Estado e Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Também foram parcerias na organização do evento, as Secretarias de Cultura, Esporte e Turismo, Inovação e Comunicação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Serviços Urbanos.