DA REDAÇÃO



A 12ª edição da Caravana da Transformação será no município de Cáceres, entre os dias 23 de janeiro e 3 fevereiro de 2018. As consultas, exames oftalmológicos e serviços de cidadania serão realizados na cidade universitária da Unemat (antigo aeroporto).

Conforme estimativa da organização, mais de cinco mil pessoas devem receber atendimento oftalmológico. Também serão atendidos pacientes regulados de outros 18 municípios pertencentes às microrregiões de saúde de Cáceres e Pontes e Lacerda. Para conseguir um atendimento oftalmológico durante a 12ª edição da Caravana da Transformação é necessário ter idade acima de 55 anos, ou ter indicação para cirurgia de catarata e pterígio.

As consultas e exames oftalmológicos serão feitos no período de 23 a 28 de fevereiro. As cirurgias agendadas acontecem de 24 de janeiro a 3 de fevereiro e os atendimentos de Cidadania serão nos dias 25, 26 e 27 de janeiro.

Entre os municípios beneficiados estão Araputanga, Curvelândia, Indiavaí, Glória D’Oeste, Porto Esperidião, Reserva do Cabaçal, Rio Branco, Salto do Céu, São José dos Quatro Marcos, Figueirópolis D’Oeste, Jauru, Conquista D’Oeste, Pontes e Lacerda, Nova Lacerda, Vale do São Domingos, e Vila Bela da Santíssima Trindade.

“A Caravana já passou por diversos polos regionais e vem de encontro com os anseios do município. O número que temos de pessoas necessitando de cirurgias de catarata e pterígio é muito grande, e com este auxílio, vamos dar dignidade a estas pessoas”, destacou o prefeito de Cáceres, Francis Maris Cruz.

O secretário de Estado do Gabinete de Governo e coordenador-geral da Caravana, José Arlindo de Oliveira, frisou que toda a estrutura já está sendo montada para garantir o melhor atendimento à população.

“Estamos retomando a região Oeste para atender mais pessoas, disponibilizar mais serviços na área da saúde, e também sociais. Temos uma expectativa muito boa para esta edição”, disse José Arlindo.