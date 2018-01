DA REDAÇÃO



Uma força-tarefa organizada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos garantiu a limpeza e retira de cerca de 100 toneladas de lixo após a festividade de réveillon na Orla do Porto.

A ação contou com a parceria de empresa Locar Saneamento Ambiental e também de cooperativas de catadores de materiais recicláveis.

O processo faz parte do trabalho de organização da Prefeitura de Cuiabá, onde é colocado em prática um plano de atuação que assegure cuidados antes, durante e após cada evento promovido pelo Município.

O serviço de limpeza do principal ponto de comemoração cuiabano foi executado nos dois dias de celebração da virada de ano e contou com o empenho de mais de 30 operadores de limpeza urbana.

Visando dar agilidade no processo, a força-tarefa foi colocada em exercício logo nas primeiras horas de cada dia e encerrada somente após a garantia de limpeza total do ambiente. Como parte do processo, o material que pode ser reciclado foi recolhido pelas cooperativas. Já aquilo que não era reciclável teve como destino o aterro sanitário.

“Em todos os eventos realizados em Cuiabá a Secretaria de Serviços Urbanos procura sempre dar sua parcela de contribuição. E por conta disso, procuramos participar de toda a organização, montando um plano eficiente de atuação e colocando nossos colaboradores à disposição. Faz parte das nossas obrigações manter a cidade limpa, mas, acima de tudo, tem a ver com nossa preocupação em cuidar e preservar o meio ambiente”, comentou o secretário José Roberto Stopa.

Além disso, o planejamento da Secretaria contou ainda com uma atuação preventiva, visando evitar o descarte de lixo em locais inapropriados. Para isso, a pasta estruturou o espaço com a instalação de mais de 20 novas lixeiras e outros sete containers móveis, em pontos estratégicos da Orla do Porto. A operação de limpeza contou também com o auxílio de dois caminhões pipas, dois caminhões caçamba, e equipamentos da Locar.

”É determinação do prefeito Emanuel Pinheiro que tenhamos essa preocupação em garantir volta da normalidade desses espaços após os eventos. Então, estamos sempre buscando desenvolver parcerias que nos ajudem a desenvolver esse trabalho. Estipulamos uma meta e acredito que, com o empenho de todos, conseguimos cumprir”, pontuou Stopa.