CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

O servidor público da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Carlos Volcov, de 32 anos, foi espancado por bandidos antes de ser assassinado a tiros em Florianópolis (SC), na noite do dia 31 de dezembro.

O servidor era cunhado do deputado estadual Gilmar Fabris (PSD), que é casado com Anglisey Volcov, irmã de Carlos.

O delegado Enio Mattos, titular da Delegacia de Homicídios de Florianópolis, contou ao MidiaNews que o corpo de Carlos foi encontrado na entrada do Bairro Estreito, no Morro da Caixa, área de risco da Capital catarinense.

"Pegaram e bateram nele e depois mataram a tiros. Ele foi encontrado em uma área que tem muitos traficantes, em uma local de risco", disse o delegado.

A suspeita é de que o crime tenha sido cometido por duas pessoas.

Pegaram e batendo nele e depois mataram a tiro. Ele foi encontrado em uma área que tem muitos traficantes, em uma local de risco

O servidor da Assembleia passava as festas de fim de ano com a família, na residência do deputado Gilmar Fabris em Florianópolis. Na quinta-feira (28), Carlos teria desaparecido e a família notificado as autoridades.

Os familiares do servidor foram ouvidos na manhã desta terça-feira (2) para auxiliar nas investigações.

Conforme o delegado, as investigações ainda estão em ritmo lento devido as festividades e ao recesso do fim do ano.

A família ainda está cuidando da liberação do corpo para o transporte até Curitiba, de onde a família é.

Em 2009, Carlos Volcov havia sobrevivido a uma tentativa de homicídio na região do Porto, em Cuiabá.

Ele trabalhava na Assembleia desde 2009. Ano passado, passou a exercer a função de taquígrafo.

Leia mais sobre o assunto:

Cunhado de deputado de MT é assassinado em Florianópolis