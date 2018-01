THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

Um adolescente de 17 anos perdeu parte de dois dedos da mão esquerda, após sofrer um acidente com uma bombinha durante o Réveillon, no Bairro Jardim União, em Cuiabá.

De acordo com a mãe da vítima, Solange Agner, o acidente ocorreu por volta de 23h30 do dia 31 de dezembro.

O adolescente acendia a bombinha da marca Criart quando o artefato explodiu e atingiu suas mãos. O fogo e a pólvora ainda respingaram nos braços, barriga e perna do garoto.

Ele foi socorrido por familiares e encaminhado para o Pronto-Socorro de Cuiabá. Por causa do acidente, ele perdeu parte do polegar e do indicador e teve queimaduras no corpo.

Segundo a mãe, o menino passa bem. Ele recebeu alta nesta terça-feira (2).

No Facebook, a mãe alertou sobre o uso de artefatos.

“Pedir a todos que independente da idade se fizerem uso de bombas que tomem muito cuidado ou nem mexam com isso. Meu filho poderia ter morrido, ter perdido a mão inteira, ter atingido o rosto e levado a cegueira ou coisa pior”, disse.