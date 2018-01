Acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (2), no Rio Grande do Sul

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma família mato-grossense - um casal e duas crianças – morreu na tarde desta terça-feira (2), após sofrer um grave acidente no Rio Grande do Sul.

A colisão aconteceu na BR-158, entre os Municípios de Palmeiras das Missões e Boa Vista das Missões, no norte do Estado.

As vítimas foram identificadas como o advogado Anderson Elicas Siebert, a esposa Marines Welter e os filhos A.W.S. e J.W.S. Três deles não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local da colisão.

A menina J.W.S., de 9 anos, chegou a ser socorrida e levada para um hospital, mas morreu pouco tempo após dar entrada na unidade de saúde.

Além dos quatro, uma quinta pessoa, que estava no outro veículo envolvido no acidente, também morreu.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 13h30, no km 87 da rodovia.

A família de Mato Grosso estava em um Colbat com placa de Campo Novo dos Parecis, que colidiu com um Polo com placa de Palmeira das Missões (RS).

Já no Polo, além da vítima fatal, outras quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para uma unidade de saúde. O estado de saúde deles não foi informado.

Ainda não se sabe o que poderia ter provocado o acidente, cujas causas serão investigadas.

Os corpos dos mato-grossenses devem ser transferidos para Campo Novo dos Parecis nesta quarta-feira (3).

Além de advogado, Anderson também era servidor público e professor em Mato Grosso.

A prefeitura de Campo Novo dos Parecis emitiu uma nota de pesar pelo falecimento e informando que a família estava viajando de férias.

"A Prefeitura de Campo Novo do Parecis manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento do servidor municipal Anderson Alias Siebert. A esposa Marines Welter e dois filhos Alexandre e Jessica que viajam em férias com Anderson também vieram a óbito. Nesse momento de dor e tristeza a prefeitura de Campo Novo do Parecis se solidariza com os familiares." diz a nota.