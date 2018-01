DA REDAÇÃO



No dia 08 de janeiro, o Brasil celebra o Dia da Fotografia e do Fotógrafo. Em Cuiabá, os profissionais desta modalidade das artes visuais serão homenageados com uma semana de qualificação promovida pela Secretaria de Estado de Cultura em parceria com o Programa Mato Grosso Criativo e Maratona Fotográfica.

Realizada de 09 a 13 de janeiro, na Galeria de Artes Lava Pés (na sede da Sec-MT), a programação contará com a palestra inaugural sobre Projetos Expográficos, no dia 9 de janeiro, das 19h às 22h.

Já entre os dias 10 e 13 de janeiro, os inscritos participam do 1° Workshop de Concepção e Montagem de Exposições, ministrado pelo cenógrafo Manoel Pacheco. Das 13h30 às 17h e das 18h30 às 22h ocorrem as aulas teóricas e práticas sobre linguagem do desenho técnico, leitura de planta baixa, instrumental básico de montagem e questões de estruturação do projeto expográfico.

Para participar da palestra e/ou do workshop é necessário realizar a inscrição na plataforma Sympla, pelo link www.sympla.com.br/matogrossocriativo a partir desta terça (02). Todas as atividades são gratuitas.

As capacitações visam explorar e ampliar o conceito tradicional da expografia a partir de elementos do processo cenográfico na edição de um ensaio fotográfico. Fundador da primeira empresa especializada em cenografia e montagem de exposição da Região Norte, Kiko se formou como técnico em Cenografia pela Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (ETDUFPA). O currículo de sua equipe inclui trabalhos realizados em instituições públicas e privadas de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (65) 3613-0240.