DA REDAÇÃO



O período de matrícula para alunos novos nas Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB) da rede pública de Cuiabá começam nesta quarta-feira (3) a partir das 08h e termina no dia 09, às 17 horas. As matriculas para as unidades educacionais da área urbana serão feitas on line, por meio do link disponível na página da Prefeitura de Cuiabá.

Para as unidades de ensino do campo, as matrículas serão feitas presencialmente.

A coordenadora da Comissão Permanente de Organização da Demanda Escolar da Secretaria Municipal de Educação (SME), Conye Maria da Silva Bruno explicou que ao todo estão sendo ofertadas aproximadamente 8.000 vagas, nas 80 unidades de ensino, que ofertam a Pré Escola ( para alunos na faixa etária de 04 e 05 anos0, e para o Ensino Fundamental.

"O processo de cadastramento segue a mesma orientação adotada para as Creches e CMEI. No entanto a matrícula será por ordem de acesso. Ao terminarem as vagas na Unidade de Ensino selecionada, o portal emitirá a mensagem “não há vagas”! Nesse caso o pai e ou responsável deverá selecionar outra unidade".

Passada essa fase os pais ou responsáveis terão então até o dia 10/01/18 para entregar os documentos solicitados para homologação da matricula na unidade requerida. "É importante ressaltar que o pai ou responsável deve ficar atento para Série/Ano/Fase em que se encontra o aluno, considerando que, se o mesmo matricular na Série/Ano/Fase errada, não haverá garantia de homologação da matrícula", ressaltou a coordenadora.

Outro detalhe importante, os pais ou responsáveis deverão acessar o Portal Matricula Web, disponível na página da Prefeitura Municipal de Cuiabá, e após preencher o cadastro, solicitar a matricula. Aqueles que fizeram cadastro em 2017, para o ano letivo de 2018, deverão renovar esse cadastro.

Em caso de alunos com deficiência o pai e ou responsável deverá apresentar o Laudo Médico na homologação da matrícula.

Os documentos necessários são para homologação da matrícula são a Certidão de Nascimento, o comprovante de endereço e Histórico Escolar da criança.

Caso haja dúvida em relação ao cadastro e solicitação de matrícula a Secretaria Municipal de Educação vai disponibilizar os números 0800 646 2003 ou 3641 6571.