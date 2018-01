DA REDAÇÃO



No último final de semana catadores e catadoras da Associação de Catadores de Material Reciclável e Reutilizável Mato Grosso Sustentável – ASMATS, formadas por trabalhadores que atuam no lixão de Várzea Grande – MT, realizaram um trabalho de educação ambiental no Condomínio Esmeralda.

A ação fez parte das atividades de estágio do curso de Educação Ambiental, Saúde do trabalhador e triagem da fração Orgânica, promovido pelo Instituto Cidade Amiga, com apoio financeiro da Fundação Banco do Brasil – FBB.

Participaram do estágio 14 catadores que percorreram as ruas do Condomínio Esmeralda, em Várzea Grande, ensinando os moradores a maneira correta de separar os resíduos domésticos, evitando a contaminação dos resíduos recicláveis e reaproveitáveis, fazendo a separação da fração orgânica e o acondicionamento corretos dos rejeitos.

O objetivo é fazer com que os resíduos aproveitáveis possam ser previamente selecionados e destinados para cooperativas e associações de catadores gerando renda para o cooperados.

Um biólogo especializado em educação ambiental orientou os catadores como fazer a abordagem e complementar as explicações contidas em um folder educativo que foi distribuído gratuitamente aos condôminos. Para Cidinha Nascimento, presidente da Asmats, o contato com moradores do condomínio foi gratificante, “eles nos receberam com educação, ouviram atentamente nossas explicações e participaram repassando resíduos pré-selecionados. E o mais importante, se mostraram receptivos para realizarmos um trabalho periódico de coleta, isso é o mais importante pra nós”, finalizou a catadora.

A aula de estágio no condomínio Esmeralda finalizou as atividades de cursos promovidas pelo Instituto Cidade Amiga - ICA, através do projeto “Quintais Orgânicos: Cuiabá Sustentável”.

Ao todo 60 catadores, divididos em três turmas, foram contemplados com certificado de formação em Educação Ambiental. Os participantes receberam ajuda de custo, transporte, alimentação e aulas gratuitamente. Segundo a direção do Instituto Cidade, um dos objetivos do projeto foi “capacitar estes atores sociais para atuarem na cadeia de resíduos sólidos de Cuiabá e Várzea Grande se prevenindo contra doenças, conhecendo a importância do seu papel socioambiental e, principalmente, sabendo interagir com a comunidade para alcançar a responsabilidade compartilhada na gestão dos resíduos sólidos”.