O presidente Edicarlos Olegini (no detalhe), do União, que sofreu acidente em Minas Gerais

THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

O presidente Edicarlos Olegini, do time de futebol sub-20 do União Esporte Clube, de Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá), sofreu um acidente de carro, na terça-feira (2), no Município de Campina Verde (MG).

Ele estava a caminho de Porto Feliz (SP), onde o União fará a sua estreia, nesta quarta-feira (3), na Copa São Paulo de Futebol Júnior, uma das principais competições da categoria no país.

Além de Edicarlos, também estava no carro o radialista Nilson Rachid e um membro da comissão técnica do time.

Ao MidiaNews, o presidente disse que conduzia o carro, um Corolla branco, quando um dos pneus estourou. Ele perdeu o controle da direção e o veículo capotou várias vezes,

Conforme Edicarlos, ninguém se feriu.

Após o acidente, os três decidiram continuar a viagem, de táxi, até a cidade no interior paulista.

União na Copinha



O União está no grupo 14 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, junto com Desportivo Brasil, Londrina e Paysandu.

O primeiro desafio é nesta quarta-feira (3), contra o Desportivo, às 13h (horário de Mato Grosso).

Os outros dois compromissos acontecem nos dias 6 e 9 deste mês.