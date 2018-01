CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

O deputado estadual Gilmar Fabris (PSD) relatou, nesta quarta-feira (03), a luta de seu cunhado Carlos Volvov, 32 anos, contra a dependência química.

Servidor da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Carlos foi assassinado a tiros em Florianópolis (SC) na noite do dia 28 de dezembro.

Fabris é casado com Anglisey Volcov, irmã de Carlos. Emocionado, o deputado contou que o cunhado lutou contra as drogas durante muitos anos.

“Ele era um menino muito sofrido, lutava contra o vício. Já levamos para clínica, ele já foi internado. Vira e mexe fazíamos tratamento com psiquiatra, mas o vício é muito cruel. É difícil a pessoa sair dele”, desabafou.

Fabris diz que Carlos, apesar da dependência, era "extremamente amoroso" com a família e o tinha como um filho.

“Extremamente amoroso. Ele sempre mandava recados para minha esposa dizendo que gostava da mãe e das irmãs. Eu senti bastante a morte dele porque eu tinha um tratamento com ele como se fosse um filho, porque tenho filho dessa idade. Eu queria que ele se recuperasse”.

“Acredito em Deus, parece que ele tinha uma missão a cumprir aqui, e a missão terminou. Esse menino sofreu demais”.

Linha de investigação

Uma das hipóteses trabalhadas pelo delegado Enio Mattos, titular da Delegacia de Homicídios de Florianópolis, é de acerto por causa de drogas.

Segundo o deputado, essa hipótese deve ser descartada, já que os indícios levam a latrocínio. “Ele tinha dinheiro para comprar droga, caso fosse comprar. Ele não ficaria devendo ou coisa parecida que pudesse levar a acontecer isso”, disse.

“A impressão que temos é que ele quiseram roubar e ele não quis entregar. Alguma coisa assim”, relatou.

Carlos saiu do local em que estava com a família às 22h30 de quinta-feira (28), em um carro alugado. O corpo foi encontrado horas depois no Morro da Caixa, no Bairro Estreito, área de risco da Capital catarinense.

O parlamentar conta que o carro, relógio e celular do cunhado foram roubados e até hoje não foram localizados pela Polícia Civil, o que reforça a tese de latrocínio.

Imagens captadas por câmeras de segurança do comércio e prédios da região estão sendo colhidas pela Polícia para auxiliar nas investigações.

Um concunhado de Fabris foi até a delegacia na terça-feira (2) prestar depoimento sobre o caso. Segundo o deputado, os policias pediram a ele detalhes da noite, como a que horas que ele havia saído, se saiu com alguém, entre outras questões.

O corpo de Carlos Volcov foi sepultado na manhã desta quarta-feira (3), em Curitiba (PR).

O caso

O servidor passava as festas de fim de ano com a família, na residência de veraneio do deputado.

Os familiares do servidor identificaram o corpo na segunda-feira (1).

Conforme o delegado Enio Mattos, as investigações ainda estão em ritmo lento devido às festividades e ao recesso do fim do ano.

Em 2009, Carlos Volcov havia sobrevivido a uma tentativa de homicídio na região do Porto, em Cuiabá.

Ele trabalhava na Assembleia desde 2009. Ano passado, passou a exercer a função de taquígrafo.

Carlos deixa uma filha de 11 anos.

Leia mais sobre o assunto:

Cunhado de Fabris foi espancado antes de ser assassinado em SC