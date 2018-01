A empresária Raisa Roder com o cão Zaca, que foi encontrado no bairro Pedra 90

CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

O cachorro Zacarias (apelidado de Zaca), da raça Pug, foi encontrado no bairro Pedra 90, na periferia de Cuiabá, após três horas de buscas, no início da tarde desta quarta-feira (3).

O cão fugiu por volta de 9h, nas proximidades da loja Vila Konceito, no bairro Goiabeiras.

“O amor que sinto por ele é imensurável! O Zaca está bem e foi encontrado por uma pessoa boa, que o devolveu”, disse a empresária Raisa Roder, dona do cachorro, em postagem no Instagram.

O caso ganhou destaque após a empresária, uma das proprietárias da Vila Konceito, prometer uma recompensa de R$ 3 mil a quem encontrasse o animal.

O cachorro estava sob os cuidados da empresária Karine Roder, “avó” de Zaca.

Ela disse que ele fugiu no momento em que ela e outras pessoas faziam trabalhos no porão da loja.

“Foi questão de minutos, e ele fugiu”, disse.

De acordo com a empresária, foram colhidas imagens das câmeras de segurança da loja e de um estabelecimento comercial vizinho. Nelas, foi possível ver que um caminhão para em uma esquina, um homem desce, pega o cachorro e sai.

“Ele viu a divulgação do sumiço nos sites e nos ligou para entregar o cachorro. Fomos até a casa dele, entregamos a recompensa e pegamos o Zaca. O homem mora em uma casa muito simples, no bairro Pedra 90”, disse Karine.

A “avó de Zaca” contou que a filha, dona do cachorro, estava em férias na cidade de Trancoso, na Bahia, e que já agendou seu retorno à capital mato-grossonse depois da notícia do desaparecimento do cão.

“Eu não me perdoaria, se ele sumisse. Eu não consigo imaginar o que é ter um filho desaparecido. Ele estava sob meus cuidados”, disse a dona do cão ao MidiaNews.

Zaca possui uma página no instagram, na qual a dona compartilha momentos de descontração do cachorro, incluindo suas festas de aniversário.

Leia mais sobre o assunto

Empresária oferece R$ 3 mil para quem encontrar cachorro