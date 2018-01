JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma pessoa – de identidade não revelada – morreu no começo da tarde desta quarta-feira (3), em um grave acidente envolvendo três veículos na BR-364, em Jaciara (144 km ao Sul de Cuiabá).

Segundo a assessoria de imprensa da Rota do Oeste, a concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta das 13h, no km 267.

Outras duas pessoas ficaram presas às ferragens, mas foram socorridas e encaminhadas para uma unidade de saúde.

O acidente envolveu três veículos - um Gol branco, uma carreta e uma Hilux, que pertence à concessionária.

Conforme a Rota do Oeste, a caminhonete colidiu de frente com o Gol da empresa Protege, que atua no ramo de transporte de valores. Em seguida uma carreta que vinha atrás não conseguiu frear e bateu na traseira da Hilux.

O ocupante do Gol não resistiu ao impacto e morreu ainda no local do acidente. O carro ficou completamente destruído.

Os condutores da carreta e da caminhonete saíram ilesos.

A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada para realizar os trabalhos de perícia no local.