A americana Heather Mosher, de 31 anos, morreu 18 horas depois de se casar em um hospital no estado Connecticut, nos Estados Unidos, noticiou a agência de notícias AP.

Heather lutava contra um câncer de mama que virou metástase e estava em estágio 4. Mesmo estando muito doente, seu noivo não hesitou de pedi-la em casamento e realizou a cerimônia no último 22 de dezembro.Mesmo com dificuldades para respirar, a noiva colocou vestido branco e véu.

Os noivos se conheceram em 2015, durante uma aula de ginástica. David, noivo de Heather, contou que planejava realizar o pedido de casamento em dezembro de 2016 e mesmo com o diagnóstico do câncer não desistiu de fazer de realizar a cerimônia.

A princípio, o casamento estava programado para o dia 30, mas os médicos recomendaram que o casamento fosse feito antes, devido ao estado de saúde grave da noiva.

Em sua conta no Instagram, Christina Lee, amiga responsável pelas fotos do casamento, fez uma declaração para a Heather.”Ela lutou contra um câncer em estágio 4 que se espalhou por todo seu corpo, mas ela estava determinada em se casar com sua alma gêmea.

Em menos de 24 horas, seu espírito deixou seu corpo e ascendeu para estar com Deus. Eu estou admirada com a força que o amor de Dave inspirou Heather até mesmo nas suas últimas horas.

Ela foi o grande amor dele e ele foi o dela. Heather, sinto sua falta e amo você mais do que posso dizer. Obrigada por compartilhar essa jornada da sua vida comigo”.

