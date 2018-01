O Restaurante Prato Popular serviu o total de 139.354 refeições no ano de 2017 para a população em estado de vulnerabilidade social em Cuiabá. O restaurante é uma iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso existente desde 2004, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas-MT).

Em 2017 houve um aumento de 10,8% no número de atendimentos realizados em comparação com o mesmo período de 2016 quando o total de refeições fornecidas ficou em 125.871.

A iniciativa oferece a um variado grupo de pessoas uma alimentação balanceada, com segurança nutricional. Diariamente frequentam o local cerca de 500 pessoas, em média. Os cardápios de cada dia são elaborados pela equipe de nutrição, que compõe a refeição baseada em uma rica combinação de nutrientes, de acordo com as necessidades nutricionais dos usuários.

O Restaurante Prato Popular está localizado na Rua Baltazar Navarros, Nº 567, bairro Bandeirantes, em Cuiabá. O restaurante é localizado próximo a dois pontos de grande concentração de pessoas vulneráveis, o Serviço Nacional de Emprego (Sine) e do Pronto-socorro de Cuiabá.

As refeições são servidas de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h, com o preço de R$ 1,65.