De 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, o Procon Estadual, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), realizou 31.641 atendimentos.

Os dados constam no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), onde o consumidor faz sua reclamação de modo presencial nos pontos de atendimento do Procon-MT, e na nova ferramenta de atendimento online www.consumidor.gov.br.

Sindec (atendimento presencial)

Do total de 21.214 procedimentos administrativos registrados no Sindec em 2017, a área de “Serviços Essenciais” foi a mais reclamada, ocupando o primeiro lugar do ranking, com 11.515 reclamações. O setor “Assuntos Financeiros”, com 3.935 registros, ocupa o segundo lugar e, em terceiro lugar, com 2.627 atendimentos, está o setor “Produtos”.

O setor “Serviços Privados”, ocupa o quarto lugar, com 2.356 registros. Em quinto lugar está a categoria “Saúde”, com 366 procedimentos registrados. O sexto lugar, com 257 registros, é ocupado pelo setor “Habitação”. Em último lugar, com 158 registros, está o setor “Alimentos”. Confira abaixo os três assuntos mais reclamados por área no Procon Estadual de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017:

Áreas:

1º) Serviços Essenciais: 11.515

1) Energia Elétrica: 5.681

2) Água e Esgoto: 2.901

3) Telefonia Celular: 1.814

2º) Assuntos Financeiros: 3.935

1) Banco Comercial: 1.412

2) Cartão de Crédito: 815

3) Cartão de Loja: 543

3º) Produtos: 2.627

1) Telefone (convencional, celular, interfone, etc): 473

2) Eletroeletrônico Importado: 220

3) Internet: 115

4º) Serviços Privados: 2.356

1) TV por assinatura: 551

2) Escola (Pré, 1º, 2º Graus e Superior): 429

3) Estabelecimento Comercial: 333

5º) Saúde: 366

1) Plano de Saúde Regulamentado: 126

2) Convênio de Assistência Médica/Odontológica: 69

3) Farmácia/Drogaria: 52

6º) Habitação: 257

1) Incorporação (construtoras e incorporadoras): 125

2) Loteamento: 64

3) Condomínio: 59

7º) Alimentos: 158

1) Leite e derivados: 29

2) Bebidas alcoólicas: 16

3) Padaria (Pão Francês, Pão de Centeio, Bolos, Bombas, etc): 10

Dez empresas mais reclamadas no Sindec (atendimento de forma presencial):

1) Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia – 5.700 registros

2) ÁguasCuiabá S.A – 2.708 registros

3) Claro S.A – 1.378 registros

4) Telefonia Brasil S.A – 815 registros

5) OI S.A – 433 registros

6) Banco do Brasil S.A – 408 registros

7) Caixa Econômica Federal – 385 registros

8) SKY Brasil Serviços LTDA – 376 registros

9) Tim Celular S.A – 262 registros

10) Via Varejo S.A – 235 registros

Integram o banco de dados do Procon-MT os registros efetuados na sede do órgão e nos postos de atendimento do Ganha Tempo da Praça Ipiranga, Ganha Tempo do Várzea Grande Shopping e da Assembleia Legislativa.

Atendimento online

Por meio da plataforma www.consumidor.gov.br foram registradas 10.427 reclamações em Mato Grosso. A área “Telecomunicações” lidera o ranking com 4.591 registros. Em segundo lugar estão os “Serviços Financeiros”, com 3.295 demandas; em terceiro lugar “Produtos de Telefonia e Informática”, com 1.353 reclamações; e na quarta posição o setor “Demais Produtos”, com 344 atendimentos.

O quinto lugar do ranking é ocupado pela categoria “Produtos Eletrodomésticos e Eletrônicos”, que recebeu 325 reclamações, seguido de “Transportes”, que apresentou 249 registros e ocupa o sexto lugar. Na sétima posição está a área “Demais serviços”, com 167 reclamações. A plataforma também registrou 48 reclamações para a área “Saúde”, que ocupa o oitavo lugar do ranking do consumidor.gov.br. Também foram registradas 34 reclamações para a área“Turismo/Viagens”, 13 reclamações para “Água, Energia e Gás”, 4 reclamações para “Alimentos” e 4 para “Educação”. A área “Habitação” não teve nenhuma reclamação registrada através da plataforma online.

Áreas:

1º) Telecomunicações: 4.591

2º) Serviços Financeiros: 3.295

3º) Produtos de Telefonia e Informática: 1.353

4º) Demais Produtos: 344

5º) Produtos Eletrodomésticos e Eletrônicos: 325

6º) Transportes: 249

7º) Demais serviços: 167

8º) Saúde: 48

9º) Turismo/Viagens: 34

10) Água, energia e gás: 13

11) Alimentos e Educação: 4

12) Habitação: Zero

Serviço:

O Procon-MT atende na sede estadual, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (do CPA), nº 917, Edifício Eldorado Executive Center – Bairro Araés, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, para registro de reclamações, audiências, consulta de processos e protocolo de documentos.

No posto do Ganha Tempo da Praça Ipiranga, o atendimento ao público também é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, e no Várzea Grande Shopping, das 10h às 19h. No posto da Assembleia Legislativa, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 151 ou (65) 3613-8500.